Puszi, Karácsony Gergely – az éj leple alatt csaptak le a mobilfoxosok

A Mobilfox fővárosi pénzszórása után – amelyre Karácsony Gergely főpolgármester is kiakadt és a Főváros eljárást is indított a szervezők ellen – interjút adott az Indexnek a cég tulajdonosa, Diller Kevin és tiktokos arca, Szépréthy Roland. Elmondták, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt az akció, Szépréthy pedig TikTok-videóban vállalta a felelősséget a Deák téri virágok letaposása miatt és megígérte, hogy újraültetik a növényeket. Közben pedig odaszúrt egyet Karácsonnak is,

kérem, Főpolgármester úr, ne rajtam keresztül próbáljon meg magának politikai figyelmet szerezni, ugyanis máshogyan is be lehet kerülni az újságokba

– fogalmazott Szépréthy.

Pénteken Instagram-sztoriban egy képet posztolt az influenszer, amelyen „puszit” küld Karácsony Gergely főpolgármesternek és mögötte látszik a terület, amelyen visszaültették az összes letaposott virágot. Az akciót 25-én éjszaka hajtották végre, kollégánk a helyszínen képet is készített a növényekről.

Ez amúgy azért nagyon érdekes, mert Karácsony a saját Facebook-oldalán 25-én írta ki, hogy április 28-án közösségi ültetést tervez a Deák téren. Így, hogy Szépréthy-ék már elvégezték a munkát, nagyon úgy tűnik, hogy a főpolgármester akciójára már nem lesz szükség.