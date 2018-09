Rácuppantunk a kézműveseket utánzó nagyüzemi sörökre

Aki szokott sörözni, annak az utóbbi pár évben már biztosan feltűnt, hogy a boltok sörös hűtőiben egyre nagyobb részt foglalnak el a különleges sörök. És most nem a kézműves főzdék térhódítására gondolunk, hanem a legnagyobb gyártók erre adott reakciójára, ami felforgatja a hagyományos sörkínálatot.

Lépniük kellett

Mivel a kézműves sörök felfutása a világ néhány más részén a hazainál korábban lejátszódott, nagyjából lehetett rá számítani, hogy mit fognak lépni a piaci részesedésükért aggódó nagy gyártók. Az USA-ban, ahol sokkal előrébb tart a folyamat, többféle módszert is bevetnek a domináns szereplők: felvásárolják a kis cégeket, marketingkampánnyal próbálják cikinek beállítani a kézműves sörös flancolást, és saját termékekkel igyekeznek uralkodó pozícióba kerülni a különleges szegmensen belül is.

Mivel az embereknek láthatólag bejönnek a sima lageren túlmutató sörök, a legjobbnak talán az utolsó stratégia tűnik, és ennek jeleit látjuk az elmúlt években a boltok kínálatában is: gombamód szaporodnak a nagy gyártók újabb és újabb különleges sörei, az egyszerű lagereknél eggyel drágább, de azért az átlag kézművesnél még bőven megfizethetőbb árkategóriában.

Megkerestük a legnagyobb három hazai forgalmazót, hogy mondják el, mit érzékelnek a kereslet átalakulásából, mennyire mennek jól az új típusú sörök, és a válaszokból kiderült:

2018 nyarán a nagy gyártók minden 5.-10. eladott söre az újabban piacra dobott fajták közül kerül ki, vagyis a különleges sörök meglehetősen felforgatták a piacot rövid idő alatt.

A Sopronit gyártó Heineken kérdésünkre közölte, hogy az Óvatos Duhaj IPA, amely a felsőerjesztésű nagyüzemi sörök között elsőként jelent meg a magyar piacon, mostanra eléri a teljes Soproni családon belül a 10 százalékos súlyt. A cég szerint az IPA-nak nagyrészt korábban is sörkedvelő fogyasztói vannak, de olyan is akad aki ennek hatására kezdett el ismerkedni a sörökkel. Ezt az is alátámasztja, hogy a Heineken szerint a Soproni márkacsaládon belül nem érződik az átvándorlás, a klasszikus lager sör továbbra is stabilan teljesít.

Egyre drágábbat iszunk

A Heineken szerint a piacon az elmúlt években jól látható tendencia a felfelé váltás, a prémium sörök forgalma nő és az alacsony árkategória csökken. Ez főként a fogyasztók tudatossága, minőségi iránti igényessége miatt van és persze segít a javuló vásárlóerő is. A cég azt is közölte, most ősszel új sört dobnak piacra az Óvatos Duhaj családon belül. (Iparági pletykák szerint ez egy porter típusú sör lesz, ami az IPA-hoz hasonlóan felsőerjesztésű, a stout rokona.)

A japán Asahi tulajdonában álló Dreher még nagyobb arányú eltolodásról számolt be kérdésünkre. A cég azt írta, a Dreher újabb változatai (a Pale Ale, valamint a különböző komlóvariánsokkal ellátott termékek, pl. hidegkomlós, mozaik komlós) előállítási mennyiséget tekintve manapság már a Dreher termékek 20 százalékát jelentik, vagyis minden 5. termék valamilyen típusú variáns közül kerül ki.

A cég szintén azt a sörpiac trendet tapasztalja, hogy általánosságban a prémium termékek irányába indult meg a kereslet. "Ebből következik az is, hogy a Dreher esetében a variánsok fogyasztása nem az anyamárka kárára növekszik, hanem új fogyasztókat és újonnan kialakult fogyasztási alkalmakat vonz, tehát a két típusú termék nem vonja el egymástól a vásárlókat" – írták.

A klasszikus is tartja magát

Az amerikai (Molson Coors) tulajdonú Borsodi érdeklődésünkre a konkurenciával összhangban közölte, hogy az utóbbi egy évben pozitív tendenciákat tapasztalt a piacon, mind az értékesített volumen, mind az értékesített sörök típusát illetően: a fogyasztók egyre jobban keresik a prémium söröket, bővül a kereslet. A cég adatokat nem közölt, de azt írta, hogy utóbbi egy évben bemutatott innovációi, mint a csak csapolva kapható Borsodi Nitro, vagy - a gyár fennállásának 45 éves évfordulójára készült - Borsodi Mester egyre keresettebb. Legnépszerűbb termékük azonban továbbra is a klasszikus világos sör.

Fotó: You Tube

A hazai sörfogyasztás mintegy 90 százalékát a Heineken-Dreher-Borsodi hármas által készített sörök adják, de ott van még mellettük az egyetlen magyar tulajdonosi struktúrájú nagyüzemi főzde, a Pécsi Sörgyár, amely 2017-ben a Szemerey család érdekeltségébe került. Szemereyék az átvételkor már eleve úgy álltak neki, hogy kizárólag a minőségi szegmensre, a kisüzemi jellegű sörökre mennek rá, és a 2017-re vonatkozó céges beszámolók szerint ez anyagilag meg is térült nekik. A 2016-ban még félmilliárdos veszteséget termelő cég ma már pilsből, lagerből és búzából is csak prémium kategóriát gyárt, a tavalyi évet 264 milliós pluszban zárta, ami önmagában is jelzi a sörpiac eltolódását ebbe az irányba.