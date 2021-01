Mennyibe kerül ma itthon kutyát tartani?

Mi, magyarok igazi kutyás nemzet vagyunk – mutatják a lakossági tapasztalat mellett a számok is. A Statista elmúlt egy évtizedet vizsgáló adataiból például kiderül, hogy a hazai háztartások több mint harmada ad otthont legalább egy kutyának. A Medián tavalyi felmérése szintén 36 százalékra mérte az itthoni kutyás házak arányát, ennyien élünk együtt kutyával.

Bár a KSH egyelőre nem vizsgálja, a European Pet Food Industry Federation (Európai Állateledel-ipari Szövetség) 2017-es statisztikája szerint kicsivel több mint kétmillió kutya élt akkor az országban. Míg bizonyos becslések 300 ezer kóbor kutyával számolnak, Gönczi Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke durván másfél millió gazdás kutyáról beszélt az Indexnek.

A kutya ára

Mint tudjuk, egy kutya vételárának egyik legfontosabb összetevője a pedigréje, a származása, amelyet a Nemzetközi Ebszövetség elvárásai szerint négy generációra visszamenőleg egyedül a törzskönyv igazolhat. Az áttekinthetőség kedvéért csak a bona fide ezzel a műgonddal tenyésztett, megbízható helyről származó kutyák aktuális és közelmúltbeli árait gyűjtötte össze az Index.

Az ismeretségi körünk és az olvasóink tapasztalatai alapján, ha biztosra megyünk, százezer forint alatt nem ússzuk meg a jó idegrendszerrel megáldott márkás kutya biztos helyről való vásárlását, ahogy a határ itt is a csillagos ég. Nyilván minél messzebbről, egzotikusabb helyről érkezik a kiszemelt ritka házi kedvenc, igencsak vastagon foghat a ceruza, végül akár egymillió forintra is rúghat a számla.

Amit számoltunk, 300 ezer forint, amennyibe egy átlagos kutyavásárlás kerülhet. Ezzel szemben a menhelyeken, ahol nagyon örülnek, ha nyitott és érdeklődő gazdit találnak a kutyának, legfeljebb a már beadott oltás és a kötelező chipezés árát kérik el. (2013 óta jogszabály írja elő, hogy a kutyának 4 hónapos koráig egyedi mikrochip kell, különben jöhet a több tízezer forintos bírság.)

Olvasónk, Eszter, Cavalier King Charles spániel kiskutyája 2019 szeptemberében 300 ezer forintért érkezett.

Dóra és családja tavasszal 250 ezer forintért vásárolt rövid szőrű német vizslát egy díjnyertes szülőktől származó szokatlanul nagy alom utolsó kiskutyájaként.

Károly egyik akitája másfél évvel ezelőtt 2500 euróért (körülbelül 900 ezer forintért) érkezett Lengyelországból. A másik, még korábban, Spanyolországból összesen 3000 euróért (1 millió forintért).

Évi 2019 decemberében 80 ezerért vett közép-ázsiai juhászkutyát, majd 2020 júniusában 90 ezerért.

Kata mudija a nyáron 100 ezer forintba került, akit elmondása szerint jó hírű tenyésztőtől hozott el.

Marcsiék fajtatiszta Yorkshire terrier kiskutyája 65 ezer forintba került.

Sándor bullmasztiffjainak darabja 300 ezer forint volt.

Kriszta ausztrál juhászkutyája 250 ezer volt, mert azon belül is a ritkább merle színű kiskutyát vásárolta.

A magyar agarakat tenyésztő Tamás elmondása alapján itthonra minőségtől függően 150 ezer forint körüli összegért adja el a kutyákat.

Golden retriever tenyésztő olvasónknál pedig 300 ezer forintnál kezdődnek a komolyabb kutyák.

Feriéknek, akik most szeretnének szálkás szőrű tacskót vásárolni, a tenyésztő 150 ezer forintos árajánlatot adott.

És ezen a ponton emlékezzünk vissza a felejthetetlen pillanatra, amikor a 2017-ben, a Feleségek luxuskivitelben reality műsor első évadában Köllő Babett színésznő elbüszkélkedett a kiskutyájával, Masnival, aki történetesen egy pomerániai törpespicc, és 2-3 ezer euró körül van az ő ára.

A kutyának bizony nincs tb-je

Az Index most a szélsőértékeket figyelmen kívül hagyva azt számolta végig, amikor nem agarat versenyeztetünk vagy Rex felügyelőt képezzük ki, hanem az állatvédelmi törvény passzusait betartva, igyekszünk igazán felelős, gondos gazdaként eljárni, amikor a speciális fajtatulajdonságokat szem előtt tartva kielégítjük a kutyánk összes biológiai, élettani és nem utolsósorban érzelmi szükségletét.

Először is, a kutya négy hónapos koráig beadandó kötelező veszettség elleni védőoltásra szintén kötelez a jogszabály, amelyet hat hónapon belül, majd évente egyszer meg kell ismételni. A nem kötelező védőoltásokat sem érdemes kihagyni, mert egyfelől rendkívül szívszaggató végignézni a beteg kutya szenvedéseit, másfelől egy beteg kutyát kezeltetni, a határ a csillagos ég.

Már amennyiben van gyógymód az elkapott vírusos és egyéb betegségre, amelyek közül a leggyakoribbak a szopornyica, a parvovírus, a kennelköhögés, a fertőző májgyulladás, vagy a bakteriális leptospirosis és társaik. Nem könnyű kalkulálni, mivel

az oltások szabadárasak, azaz a díjszabás az állatorvoson múlik.

Általánosságban egy oltás ára 4000-4800 forintnál kezdődik, de bizonyos oltásokért elkérnek akár hat-nyolc-tíz-tizenkétezer forintokat is, kiegészítve az általános vizsgálati díjjal, ami durván öt-tízezer forint. Az oltási díj persze nagyban függ magától a hatóanyagtól is, illetve attól, hogy házhoz hívjuk-e az állatorvost, aki azért – joggal – elkéri a kiszállási díjat is.

A kölyökkutya immunizálása a környéktől is függ, mert egy magányos tanyán, erdőszélen élő kutyát valószínűleg kevesebb fertőzés fenyeget, ahol a madár sem jár, mint azt a naponta a Városligetben és a város sok más pontján sétáltatott utazó nagykövet Buksit.

Mire végigmegyünk a teljes kötelező-ajánlott oltási soron, könnyen lehet, hogy már majdnem húsz, de inkább negyven-ötvenezer forintot befektettünk a kutya immunizálásába. Az oltásokon túl egy gondos gazdi ugyanúgy tesz a kutyát támadó külső és belső élősködők elleni védelemről. Így érdemes például évente a kutyák koronavírusa, a szívférgesség-szűrővizsgálatot végeztetni.

A szív- és bőrférgek megelőzése szintén újabb ezreseket húzhat ki a gazdik zsebéből. Az aktív bolhás, szúnyogos, kullancsos időszakban jót teszünk, ha valamit szintén beszerzünk ellenük, mert ezek eleve kellemetlenek a kutyának is, valamint további betegségeket terjeszthetnek. Itt minőségtől és tartósságtól függően 4 ezer forinttól 11 ezerig találunk például riasztó nyakörvet.

Kivéve, ha tenyésztői ambíciókkal rendelkezem, vagy egyszerűen csak szeretném, ha minél több bájos kiskutya venne körül a lakókörnyezetemben, a szuka kutya ivartalanítása újabb több tízezer forintos tételt jelenthet. A számla végösszege persze megint csak függ az állat súlyától, illetve az adott rendelő árpolitikájától. Budapesten nagyrészt 25 és 40 ezer forint közt mozognak az árak, az országos átlagot pedig körülbelül 40 ezerre hozhatjuk ki.

Az árat némileg megemelheti, ha a nőstény kutya ivartalanítása a kevésbé invazív, azaz jóval kíméletesebb, ugyanakkor jóval eszközigényesebb lyuksebészeti, laparoszkópos eljárással történik. Ebből találtunk, szintén a fővárosban, magát a műtétet, a hozzá tartozó vizsgálatokat (ultrahang) magába foglaló bruttó 120 ezer forintos csomagot. Máshol a műtétet 60-70-80 ezer forintos díjért végzik el, de ezt az árat alakítják a kilók ebben az esetben is.

A kan kutya ivartalanítása némileg olcsóbb mulatság, a legkisebb beavatkozási díj 15-17 ezer forint, a tető pedig a tehetősebb budapesti agglomerációban 47 ezer forint. Országszerte tíz rendelő adatait összevetve 25 ezer forintos átlag jött ki. Ám ha az állat komolyan megbetegszik, az árak teljesen elszállhatnak, csak egy példa az ismerősi körből: volt, ahol 500 ezerbe fájt a kutya porckorongműtétje.

Annyi, mint a gyerek menzája

Saját becslés szerint a mit egyen a gyerek téma után második helyen a mit egyen a kutya téma kelti a legtöbb parázs vitát. Eltekintve az inkább egyedinek mondható körülményektől, mint például a különböző allergiás megbetegedések vagy más miatt speciális étrendek, például a mostanában divatos nyersetető BARF-diéta, számoljunk a talán legnépszerűbb, egyszerű száraz tápos etetéssel.

Ezt alapul véve, ha ismét középre húzzuk a potmétert, és nem egy tacskó vagy épp egy bernáthegyi havi adagját nézzük, havonta 12-15, maximum 20 ezer forint körül lehetnek a közvetlen etetési költségek, ha egy középkategóriás prémiumtápot veszünk neki. Az uzsonnás csomagot kiegészíthetik vitaminok, jutalomfalatok, rágcsák, fogápolók, ehető nyunyókák havonta újabb három-ötezer forintokért.

Kutya és az ő kellékei

Aki járt már ilyenben, pontosan tudja, hogy az állatfelszerelés-üzletek pont azt a hatást érik el, mint jellemzően sokaknak a drogériák, a lakásberendezési áruházak, míg másnak a barkácsüzletek. Az ember szinte sosem jön ki üres kézzel, sőt, cserébe azzal a meggyőződéssel, hogy ma is vásárolt valami rendkívül, elengedhetetlenül hasznosat.

Hogy a kutyának a számára meghatározott territóriumán mi mindenre van szüksége, ezt megint csak érdemes egyeztetni az adott fajta igényeit jól ismerő tenyésztővel. Például mivel és hogyan ápoljuk a kutya szőrét, kell-e vinni kutyakozmetikushoz, ahova havonta, kéthavonta nagy eséllyel újabb ötezer forintokat fogunk ott hagyni.

A felmerülő vagy épp nem létező speciális igények mellett az biztos, hogy minden kutyának szüksége lesz egy kényelmes fekhelyre, ahol zavartalanul ki tudja magát pihenni. Itt a nulla forintos sufnituning megoldásoktól kezdve elmehetünk egészen a luxusig. Például az ízületi problémákkal küzdő kutyáknak szóló ergonomikus memóriamatracos kutyaágy mosható huzattal 30 ezer forint.

Ahogy kellenek még neki minimum játékok, kakiszedő zsákok, póráz, hozzá nyakörv vagy hám, heveder, itató- és etetőtányérok, kutyasampon, kezdetben kutyapelenka, esetleg hozzá helyzetszoktató cseppek, szájkosár és mágikus henger. Egy szerényebb pakk, ha csak a feltétlenül szükséges, legolcsóbb kiegészítőket vásárolom, minimum 12-13 ezer forint.

Az eb szállítása, ezen belül is a kocsi kutyásítása külön történet, arról nem is beszélve, ha nem vagyunk ezermesterek, vagy nem örököltünk, és új kutyaházat vásárolunk. A kocsi felpimpelése kutyaszállításra ismét újabb tíz-húszezer forintos tétel, a csomagtartós boksz akár 30 ezer, ahogy a sima is. A kutyaház pedig mérettől és extráktól függően elindul húszezer felett, átlagosan 35 ezer.

És a rejtett költség, amiről senki sem beszél!

Saját tapasztalat is egyben, hogy az egy dolog, ez az élet rendje, a lakásba frissen beköltöző kiskutya a szobatisztaságra szoktatás időszakában bizony naponta több alkalommal is bepisil, bekakil. Hiába visszük le napjában több alkalommal is. Ha egyáltalán tudjuk, merjük, van hol kiszellőztetni a babakutyát, aki kevés oltás birtokában még igencsak védtelen.

Szóval az eb termel rendesen, mi pedig két tócsa és akna közt piruettezve egyre csak takarítunk és takarítunk, ráadásul egyáltalán nem mindegy, hogy mivel, hiszen a túl erős, bizonyos vegyi anyagokat, például túl sok klórt vagy lúgot tartalmazó tisztítószerek károsak a kutya egészségére.

Ne aggódjunk, a kellően kíméletes, négylábú-kompatibilis szereknek gyártói tisztában vannak a termék különleges képességeivel, így hát el is kérik a fertőtlenítők árát. A szintén ipari mennyiségben folyó törlőpapírok, nedves törlőkendők és egyebek mellett. Lehet, hogy önmagukban mindezek ezer-kétezer forintos tételek, ám tudjuk, sok kicsi sokra megy.

A hetente, kéthetente egyszer esedékes felmosás így naponta többször indokolttá válik, ahogy a lakás tisztán tartása később talán valamivel kisebb lelki és anyagi tehertétel lesz, de az állandó szőrhullatás, nyálcsorgatás és séta után elszabaduló sáros tappancsok tartósan magasan tarthatják a drogériák, az áruházak higiénérészlegén ott hagyott összegeket.

Egy szerényebb új autó árát elkölthetjük a kutyára

Ha végül azzal kalkulálunk, hogy a tenyésztőtől megvettük az ép, jó vérvonalú kiskutyát, beadattuk az összes oltást, és megtörtént minden szűrővizsgálat és egészségügyi óvintézkedés, elláttuk kényelmes fekhellyel, tudjuk miben szállítani, takarítunk utána rendesen, kéthavonta beszárítják, és megvolt az ivartalanítás is, a kis kedvencnek pedig egészségügyi problémája nincs, az első év megközelítőleg 700 ezer forintra jön ki, amit ez idő alatt a kutyára költöttünk.

Ebből persze a legtöbbet az átlagosított 300 ezres vételár jelenti. Ha a kutya menhelyi, akkor is majdnem a nettó minimálbér négyszeresét költöttük el a kis kedvencünkre. És ilyenkor még nem voltunk kutyaoviban, kutyaiskolában, ahogy kutyapanzióba sem adtuk be.

Az első év után a kutya éves költsége mindennel együtt kihozható átlagosan legalább 270-280 ezer forintra, ha értelmesen költünk a kutya egészségére, etetésére és csinos kinézetére. Ha pedig azt vesszük, hogy egy kutya átlagosan 10-13 évig él, a betegségeket leszámítva, fajtatiszta kutyánál a teljes összeg, amit élete során ráköltünk, 3,7 millió, hangsúlyozom, ha a kutya egyszer sem betegszik meg, ami pláne az életkor előrehaladtával sajnos többnyire elkerülhetetlen.

Vagyis, míg közös az utunk, egy autó árát biztos elköltjük az ebünkre, de ki mondaná azt, hogy nem éri meg, és a kutyánk, a család kedvence ne érdemelné meg?

Borítókép: Sóki Tamás / Index