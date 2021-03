A maszkviselés hanyagolása miatt 721 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, 318 helyszíni bírságot kapott – jelentette be Kiss Róbert alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Beszámolt arról is, hogy kedden egy 23 éves szlovák állampolgár vitába keveredett egy buszvezetővel a maszkviselésről, majd le is köpte a sofőrt Budapesten, az M3-as metrópótló buszon. A rendőrök előállították a szabálysértőt, ellene eljárás indul nemcsak a maszkviselés elmulasztása, hanem a közüzem működési rendjének megzavarása miatt is.