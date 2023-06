Schobert Norbert: Ennyi erővel azzal is vádolhatnának, hogy megöltem valakit

A Schobert családhoz nem egyszerű bejutni. A szentendrei dombokon nyújtózkodó birtokukat sorompó zárja el a külvilágtól. Olyannyira, hogy a Google utcatérképről is hiányoznak. Motorral érkezett elénk a fitneszguru, trikóban fogadott minket. Először a garázsa ajtaját tárta ki előttünk, ahol drága autók és motorok sorakoztak fel, innen nyílt ajtó a Schobert család hatalmas, tágas lakásába.

Schobert Norbert a beszélgetésünk elején leszögezte, hogy a szereplésért egy jó ideje nincs nagyon oda. A kanapéra ülve első kérdésem a múltjára irányult. Mi motiválta arra, hogy az egészséges életmód terjesztésének szentelje az életét. Megdöbbentett, hogy alig jöttek szavak a szájára, könnyei az ölébe záporoztak. Elmesélte, hogy 7 és 15 éves kora között folyamatos abúzus érte az iskolákban a kövérsége miatt. Megalázták, megverték, kinevették.

Amikor bántottak, a fantáziavilágomba menekültem

– mondta. A testnevelésórán, ha ő ugrott, négyen tartották a szekrényt, nehogy eldőljön az egész. Azonban a beszélgetésünk ezen szakaszában mosolyra váltott az eddig komor arca, s elmesélte, hogy a fogyáshoz vezető úton a középiskolai testnevelő tanára, Széles Lajos indította el, aki egy akkori magazinból az űrhajós diétát ajánlotta neki. A szénhidrátcsökkentett étrend mellett a nyári szünetben rendszeresen eljárt futni – leginkább a reggeli és esti órákban, mivel „akkoriban ez nem volt divat, simán megverték volna, ha futni látják”. A módszer bevált. A következő tanévet olyan átváltozással kezdte, hogy tanárai és társai alig ismerték meg.

A sport ezután már a mindennapjai részévé vált, a pályáját is ezen a vonalon képzelte el. Először katonának készült, azonban egy gerincsérülés miatt erről le kellett mondania. Rendőrnek állt, s akkoriban ismerkedett meg az aerobikkal is. A főiskola alatt már aerobikórákat tartott, hamarosan pedig több pénzt keresett oktatóként, mint rendőrként – és ez pont elég motiváló volt számára ahhoz, hogy a rendőregyenruhát sportszerelésre váltsa, főállásban.

Nemcsak az emberek, hanem a VHS-kazettáim is rohamosan fogytak. 1999-re már országszerte elismert sztár voltam

– mondta. A kazetták után DVD-ket adott el, valósággal berobbant az üzlet. Két évvel később egy ételfutár-szolgálattal is leszerződött, amely elindította karrierjének az élelmiszerekkel kapcsolatos fejezetét. Ekkor jelent meg az első „Norbi Update menü”. „Miután újraalkottam a diétás menüt, a futárcégnek ötszáz helyett tízezer darab megrendelése érkezett naponta” – jegyezte meg büszkén.

Schobert Norbert az évek alatt hatalmas franchise-rendszert épített ki – a GfK kutatása szerint –, 750 ezer embernek segített a fogyásban. Bár az üzlet folyamatosan bővült, a vállalat terjeszkedett, újabb és újabb csapások érték a fitneszgurut.

Nem először tűzött össze a versenyhivatallal

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) többször is lecsapott a fitneszvezér cégére. Először 2008-ban, miután 95 százalékban szénhidrátmentesnek reklámozta a lisztet, amiből a Norbi Update kenyér készült. A versenyhivatal szerint ez félrevezető volt, és többmilliós büntetés mellett kötelezték arra, hogy szénhidrátmentes helyett szénhidrátcsökkentettnek nevezze a terméket.

Norbi ehhez hozzátette, hogy fogalma sem volt róla, nem is lehetett tudomása arról, hogy aggályosak a kijelentései, hiszen ő hozta be ezt a termékkategóriát először a magyar és az európai piacra, nem voltak minták előtte.

A kritikák és az ellenséges sajtóvisszhang igencsak megnehezítették akkoriban a Schobert család életét. A negatív sajtójuk miatt csökkent a kereslet a termékeik iránt, ezért lépniük kellett. Ezen a ponton a fitneszguru felesége, Rubint Réka is csatlakozott a beszélgetésünkhöz, így közösen mesélték el, hogyan lábaltak ki életük egyik legkilátástalanabb időszakából.

Ekkor azt mondtam Norbinak, hogy vagy eladjuk az egészet és elköltözünk, vagy tizenkilencre húzunk lapot

– mesélte Rubint Réka, majd hozzátette, hogy végül az utóbbi opciót választották. Ingyen tartottak aerobikórákat, hogy ezzel is népszerűsítsék termékeiket, és felpörgessék a franchise-partnerek üzleteinek forgalmát. Ezután Réka megnyílt, és egy olyan személyes történetet osztott meg velünk, amiről eddig keveseknek beszélt. Hatalmas áldozatot hozott az üzletért.

„Akkoriban halt meg a nagymamám, aki nagyon közel állt hozzám. A temetése délelőtt tíz órakor volt, nekem viszont ingyenes aerobikórám volt abban az időpontban, amit az Update-üzletek megmentése miatt tartottam. Ezért aznap hajnali kettőkor keltem, öt órakor elbúcsúztam a nagymamámtól Kazincbarcikán a ravatalon, tízkor pedig már órát tartottam. Az egész család rosszallóan nézte, hogy miért ugrabugrálok, amikor a nagymamám temetésén kellene lennem. A reakciójuk érthető volt, de a valódi okot csak mi tudtuk Norbival” – osztotta meg lapunkkal.

Az Update-vezér azért, hogy elhallgattassa kritikusait, klinikai vizsgálatoknak vetette alá termékeit. A Szent Imre Kórházban nyolcvan beteg részvételével vizsgálta Pados Gyula főorvos az update-ételek hatásait. Megállapították, hogy az akkoriban újszerű diétával hat nap alatt közel három és fél kilót fogytak a kísérletben résztvevők, és az étrend ajánlható cukorbetegeknek is.

Schobert Norbert elmondása szerint ezt akkor elfogadta a versenyhivatal, innen pedig szárnyalásba kezdett a vállalkozása. A 2013-ban megalakult Norbi Update Low Carbnak 94,3 milliós nyeresége volt már az első év végén, azonban ez csonka év volt. A siker igazi ízét 2014-ben érezhették, ekkor ugyanis rekordprofitot, 156 millió forintot zsebelt be a fitneszpápa. A csúcson 106 Update-bolt működött, néhány még külföldön is, Szlovákiában és Romániában.

Csúnya véget ért a tőzsdei kaland

A vízválasztó év 2015 volt, amikor is tőzsdére vitték a Norbi Update Lowcarb céget. A Budapesti Értéktőzsde ostroma hamar rémálomba torkollott, ugyanis még az év elején kitört a Buda-Cash-botrány.

A pénzintézet vezényelte le az update-részvények tőzsdei bevezetését, és itt jegyezték az összes papír csaknem 98 százalékát. A kereskedést ellehetetlenítette, hogy a részvények döntő része egy időre zár alá került, emiatt a cég tulajdonosi szerkezete befagyott. A tőzsdére menetelt megelőző nagy tervek a nemzetközi terjeszkedésről füstbe mentek, és az eredetileg 990 forintért bevezetett részvények ára 400 forint alatt is járt.

Mit tehetek én a Buda Cash ügyeiről? Semmit! Mégis, erkölcsileg és anyagilag lenullázott. Az összeomlás után nulláról kellett felállnom.

A fitneszguru a botránynak és az ezt övező médiavisszhangnak tulajdonítja a tőzsdei bukást, mivel elmondása szerint újra céltáblává vált, ez pedig a márkának sem kedvezett. Ráadásul az egész pályás letámadást látva Andre Agassi amerikai profi teniszező, az Update akkori reklámarca is szerződést bontott.

A botrány, a költségek megugrása és Agassi kivonulása ebben az évben a cég vagyonának felét bedarálta. Összességében 344 millió forintos veszteség éktelenkedett a beszámolókban.

Ez nem mehetett így tovább, ezért a cégvezér 2016-ban kivezette vállalkozását a tőzsdéről, és zrt.-vé alakította át. Ebben az évben 102 millió forintos nyereséget ért el. Ezután évről évre vegyes képet mutatott a mérleg:

2017-ben az Update 12,5 millió forint profitot ért el,

2018-ban 59,5 milliós mínusszal zárt,

2019-ben 25,7 milliós nyereséget zsebelt be,

2020-ban az Update is a pandémia áldozatává vált, 135,2 milliós veszteséget szenvedett el,

2021-ben újra 135 milliós veszteség sújtotta a vállalkozást,

2022-ről pedig nincs képünk, mert Schobert Norbert adminisztratív hibákra hivatkozva nem adta le a május 31-i határidőre az éves beszámolóját.

És akkor jött a GVH újabb csapása

Már a csapból is az üzleti sikersztorik folynak, olvashatunk magyar milliárdosokról, akik a semmiből építették fel műkörmös vagy éppen építőipari birodalmaikat. Pedig sokkal többet tanulhatunk, ha leülünk egy kávéra az üzleti vesztesekkel.

Bemutattuk, hogy ilyen sikertörténetnek indult Schobert Norbert élelmiszeripari vállalkozása is, az Update. Magyarországon gombamód szaporodtak az üzletei, sőt, a régióban is terjeszkedett. Mára azonban csak harmincegynéhány bolt tartja a frontot.

Megkérdeztük Norbit, igazak-e a pletykák a 200 milliós adósságról? A fitneszguru bevallotta, hogy veszteséges volt a tavalyi év, és a versenyhivatal 40+23 milliós büntetésével valóban 200 millió forint körül mozog a cég adóssága. Innen a cégvezér szerint lehetetlen már felállni. Felvetettük, hogy akkor talán a büntetés nélkül is bukás lett volna az Update sorsa. Erre ő elmagyarázta, hogy még innen is vissza tudná hozni a céget, ha szabadon beszélhetne, szabadon végezhetné reklámtevékenységét, készíthetne élő videókat a közösségi oldalakon. Így viszont, ilyen szigorú szabályozás mellett úgy érzi, elvesztette a versenyelőnyét a nemzetközi konkurenciával szemben, ami a személyes márkájának, a Norbi-jelenségnek összekapcsolása volt a saját termékeivel.

Korábban az Index megkeresésére felfedte a Gazdasági Versenyhivatal, hogy Schobert Norbert részletfizetési lehetőség mellett sem fizette meg a „fogyasztók megtévesztéséért” a cégére kiszabott negyvenmilliós bírságot.

Negyvenmilliós bírságot varrtak a nyakába A GVH szakemberei bő egyéves időtartamot vizsgálva összesen 280 videóbejegyzést néztek át, és arra jutottak, hogy azok megtéveszthették a fogyasztókat a termékek összetételéről, hatásairól, a cég piaci pozíciójáról, illetve egy termék esetében annak forgalmazhatóságáról is. A GVH Versenytanácsa a bírság meghatározásakor figyelembe vette többek között azt is, hogy a cég a jövőbeli, hasonló jogsértések kiküszöbölésére szolgáló, a fogyasztókat védő, célzott belső, úgynevezett megfelelési program bevezetését vállalta, ezért mérsékelte 40 millió forintra a videókért felelős Norbi Update Lowcarb Zrt.-re kiszabott bírságot. A cég ennek sem tett eleget a versenyhivatal szerint. A versenyhivatal hangsúlyozza, hogy a GVH szakértői az eljárás során nem az egyes termékek élettani hatását vizsgálták. A GVH-nak nincs is hatásköre ennek vizsgálatára és eldöntésére, így a versenyhatóság határozata sem tért ki erre. A versenyfelügyeleti eljárás a jelen ügyben is a kereskedelmi kommunikáció hatályos jogszabályoknak való megfelelésének értékelésére irányult.

Norbi több ponton is kifogásolta a versenyhivatal döntését. Szerinte „szavakba kapaszkodik a GVH”. Kiemelte a versenyhivatal szóhasználatában a „megtéveszthette” szót, a feltételes módban neki szegezett vádat, illetve, hogy a termékek élettani hatását nem vizsgálta meg a szervezet, mivel az nem hatásköre.

Ez olyan, mintha azt mondanák, hogy én ölhettem meg valakit. Ezt nem tudják igazolni, nincsen nyom, nincs videófelvétel, rendőrségi bizonyíték sincs, ügyészségi, bírósági per sincs, de el vagyok ítélve

– fogalmazott a fitneszguru. Hozzátette, hogy a piacelsőségi kijelentését is félreértették, mivel ő ezt nem a piaci pozíciójára, hanem időbeni elsőségére értette, hiszen állítása szerint az ezredforduló környékén újdonságként vezette be a szénhidrátcsökkentett termékeket.

Felvetettük, hogy a versenyhivatalnak a kommunikációjával volt gondja, azzal, hogy azt állította a Facebook live videóiban, hogy „elmúlik a cukorbetegség, elmúlik a magas vérnyomás”. Ez mégiscsak túlzásnak hangozhat, hoztuk fel. Érdekelt, hogy még mindig úgy gondolja-e, hogy a termékeivel ki lehet gyógyulni ezekből a népbetegségekből.

A mai napig tartom magam ahhoz, amit mondtam. A cukorbetegek és a magas vérnyomással élők jelentős részét tünetmentesíti a diétám

– válaszolta határozottan az üzletember. „Azok a 2-es típusú cukorbetegek, akik a diétám szerint étkeztek, tünetmentessé váltak, a vérnyomás pedig a fogyás miatt csökkent. Ezt három klinikai vizsgálattal is bizonyítottam” – tette hozzá.

Felvetésünkre, hogy a tünetmentesítés és a megszüntetés nem pont ugyanazt jelenti, ezzel lehetett baja a versenyhivatalnak is, Norbi beleegyezően mondta:

A Facebookot nem tekintettem reklámkommunikációnak. Kérdeznek, beszólnak, visszaszólok. Nem tudtam, hogy Facebookon az élőzés hivatalos reklámkommunikáció.

Ehhez még hozzátette: „Nem tudtam, hogy élő fórumon nem állíthatok semmilyen élettani hatással kapcsolatos dolgot az Európai Unió szabályai miatt, így inkább úgy döntöttem, visszavonulok, nem is élőztem vagy két éve. Ma már nem is lehet hatékonyan reklámozni az erre vonatkozó, túl szigorú EU-s szabályok miatt.”

A fitneszguru szerint a versenyre kiélezett piacon, ahol sokszor a multikkal szemben kell nyerni, a kisebb szereplők a személyes márkázással tudnak versenyelőnyt szerezni. Úgy érzi, a szabályzással az aduászt vették ki a kezéből. Arra is rávilágított, hogy más fitnesz influenszerek is tesznek hozzá hasonló kijelentéseket, rájuk mégsem csap le a versenyhivatal – állítja.

A hallgatás nem volt opció

Norbinak korábban is meggyűlt már a baja a meggondolatlan kijelentésekkel, nemcsak szóban, de írásban is. Korábban a nagy vihart kavaró „döngő léptes bejegyzéssel” vívta ki a népharagot, akkor azt mondta, „amikor az 58 kilós nő helyett a 78 kilós vagy 88 kilós hölgy érkezik meg döngő léptekkel a hálószobába, az a férfiak számára kínszenvedés. Egy darabig megy a pornófilmnézés, de nem tudja megkívánni, és itt mennek tönkre az emberi kapcsolatok, így lesznek a gyerekek félárvák, mert a nők felszedik azt a 20-30 kilót, és nem tudják leadni.” Megkérdeztük, hogy ennyi év távlatából, most hogyan gondolkodik erről.

„A férfiaknak az a nő kell, akit elvettek feleségül” – vágta rá a fitneszguru. Azt ugyanakkor cáfolja, hogy azt mondta volna, a nőnek azonnal le kell fogynia. „Én azt mondtam, hogy két három éven belül” – pontosított. Az eset után megjelent szalagcímeket, mely szerint „beleállt a terhes nőkbe”, kikérte magának.

Nem a kövér emberek, hanem a kövérség ellen harcoltam

– jelentette ki. Azt is kifejtette, hogy betegségnek tartja a kövérséget, amely „pontosan annyira káros, mint alkoholizálni vagy dohányozni”, de a kábítószerezést és a stresszt is ide sorolja.

Padlóra került, de felkapaszkodik

Sokan kérdezik, hogy mit csinál Norbi, viszont annál kevesebben kíváncsiak arra, hogy van Norbi? Megkérdeztük.

A versenyhivatal vádjainál is jobban fáj a fitneszgurunak, hogy a lapok össztűz alá vették őt és a cégét is. „Az egész életem egy hullámvasút, amikor azt hiszem, hogy nem lehet rosszabb, az élet mindig rám cáfol. De mindig felkapaszkodom a kút falán” – mondta. Elárulta, hogy belül még mindig kövér gyereknek érzi magát, ezt felszínre hozták az utóbbi idők bántásai is, a magabiztosság sokszor csak pajzs volt számára. Terveiről elmondta, hogy befektetőt hozott be az Update márkába és szétosztották a cégben a feladatokat. A jövőt feleségében, Rubint Rékában és a gyermekeikben látja, őket szeretné támogatni az üzletfejlesztésben, ugyanakkor a kommunikációból nem veszi ki a részét, inkább a háttérben marad.

„A bukásaimmal támogatom Rékát, hogy ne kövesse el a hibáimat: ne indítson franchise-rendszert, ne menjen tőzsdére, és ne beszéljen a termékek élettani hatásairól” – vázolta fel terveit. Az Alakreformot egy online videótárral bővítik július végétől, és mással is készülnek. Elárulta, hogy nagyon megviselték az elmúlt két év eseményei.

Húszéves az Update, közel egyidős Lara lányommal. Olyan, mintha a gyerekemet vennék el tőlem. Minden álmom, pénzem, erőm, hitem benne van és volt ebben a rendszerben. Ami történt, rettenetes szomorúsággal tölt el, de Réka a napokban azt mondta nekem, hogy »ami ma még kihívás, az egy nap a bemelegítésem része lesz«

– felelt utolsó kérdésünkre Schobert Norbert, akiről hetekkel ezelőtt még úgy írtak, hogy padlóra került. A beszélgetés végére azonban mosolygóssá vált, már a terveit ecsetelte. A jövőre fókuszál, szeptembertől a korosztályának tart aerobikórákat és hirdeti tovább az egészséges életmód fontosságát.

(Borítókép: Schobert Norbert. Fotó: Kaszás Tamás / Index)