Újabb fordulat a Booking.com botrányában: teljesen eltűntek a vállalat képviselői

Mint megírtuk, a Bookingot számos, velük partnerségben álló szálláshely felpanaszolta júliusban amiatt, hogy nem kapták meg a nekik járó pénzt az oldalon keresztül intézett foglalások után. A vállalat utóbb azt ígérte, idővel mindenkinek megadják a pénzét, és sokaknak át is utalták az összeget, de ez – a legutóbbi, erről szóló hírek szerint – nem minden esetben történt meg augusztusban.

A cég budapesti központjában két hete a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is egy rajtaütésszerű vizsgálatot tartott. Kiderült, hogy a vállalat akár milliárdokra rúgó bírságot is kaphat a történtek miatt.

Most az ügy újabb fordulatot vett azáltal, hogy a Booking.com

egész egyszerűen megszüntette az ügyfélszolgálat e-mailes elérhetőségét.

Minderről a spabook.net portál számolt be. A cégnek a customer.service@booking.com címen továbbra is lehet ugyan írni, az oda küldött válaszlevelekre azonban mostantól csak egy automatikus válasz érkezik, de ügyfélszolgálati segítséget nem lehet kérni.

A Spabook szerint mindez amiatt történhetett, hogy túl sok panaszt, kérdést kaphattak a Bookingnál (nem kizárólag Magyarországról, hanem világszerte is). A portál hivatalos megkeresést küldött a vállalatnak azzal kapcsolatban, hogy mi történt, de egyelőre nem reagáltak.

Bár Magyarországon a Booking – a sajtóban és a politikában is érezhető nagy nyomás miatt – sokaknak kiutalta a pénzét,

világszerte rengeteg partnerük továbbra is vár a pénzére.

Sokan június közepén kaptak tőlük utoljára a nekik járó pénzből, és azóta önerőből finanszírozzák a szálláshelyük működtetését. A Spabook szerint az ügyfélszolgálat megszüntetéséből két dolog következik: az egyik, hogy valószínűleg olyan sok panasz érkezett, hogy a vállalat már nem bírta feldolgozni azokat, csökkenteni kellett a bejövő hibajegyek mennyiségét.

Másrészt azonban a lépés kellemetlen következményekkel jár a szállásadókra nézve, ugyanis mostantól kezdve ők is csak a Booking belső felületén tudnak kommunikálni a vállalattal – márpedig ez a felület a múltban is megbízhatatlannak bizonyult. Egyrészt azért, mert adathalászok is rászálltak és többek közt bankkártyaadatokat loptak hónapokon keresztül, másrészt pedig azért, mert így a szállásadók sem mindig tudják visszakeresni a céggel folytatott korábbi kommunikációjukat (volt olyan külföldi szállásadó, amely szerint például a Booking rendszeréből egyszerűen eltűnt egy kellemetlen tartalmú beszélgetésük).

A portál végül azt is megjegyezte, mindennek fényében az illetékes magyar hatóságoknak is lépéseket kellene tenniük, és kötelezniük kellene a Bookingot és más nagy cégeket arra, hogy tartsanak fenn e-mailben elérhető ügyfélszolgálatot.