Visszanyal a fagyi: úgy néz ki, nem jön be az Európai Unió egyöntetű erőltetése

Hiába jelölte ki az utat az Európai Unió, továbbra is kifürkészhetetlen az autóipar jövője. Mint ismert: az Európai Parlament 2023. februárban szavazta meg azt a jogszabálytervezetet, amely 2035-től kizárólag szén-dioxid-mentes üzemanyaggal működő autók gyártását és eladását engedélyezné, amivel betenné a kaput a belső égésű motoros autók számára.

A megállapodás értelmében a kivezetés fokozatosan történne: 2030-ig a 2021-es szinthez képest az új személygépkocsik esetében 55, az új kishaszongépjárműveknél pedig 50 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást. A teljes karbonsemlegességet pedig a 2035-ös céldátumig kell elérni.

Nem kérdés tehát, hogy az autóipar történelme legnagyobb átalakulásán megy keresztül. Az elmúlt években sorra érkeztek a hírek, hogy egy-egy nagy gyártó az EU direktívának megfelelően az elektromosautó-gyártásnak alárendelve strukturálta át kapacitásait, ám azóta – bár kétségkívül növekszik – megtorpant az e-autó-értékesítés. A belső égésű motorral hajtott autók iránt viszont továbbra is töretlen kereslet mutatkozik, így a gyártók visszakoztak, és a profitcéloknak engedve ismét a hagyományos autógyártásra kalibrálták kapacitásaikat. Eközben egyre nagyobb leépítésekről, és ezek miatt sztrájkoló munkásokról olvashatunk híreket.

A hagyományos erős európai autógyártás pedig egyelőre nem képes felvenni a versenyt az elektromos autók tekintetében technológiai előnyben lévő ázsiai gyártókkal, legfőképp a kínaiakkal szemben.

Mindezek jól szimbolizálják az autóiparban jelenleg teret nyerő bizonytalanságokat, illetve azt, hogy az évtizedekig biztos úton haladó iparági szereplők keresik a helyes ösvényt.

Az autóipar aktuális helyzetét három fő tényező befolyásolja – mutatott rá az Indexnek Knezsik István, az Autós Nagykoalíció (ANK) és a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének (MGE) elnöke. A politikai iránymutatás, a fizikai megvalósíthatóság, továbbá a vásárlói igények.

– utalt az elektromos autók előtérbe hozására a többi hajtáslánccal működő járművekkel szemben.

Márpedig hajtásláncokból nincs hiány. Jelenleg 12-féle áll rendelkezésre. Alternatíva lehet többek között az elektromos autó mellett a hibrid, a mild hibrid, a plug-in hibrid vagy a szintén elektromos autókhoz sorolható range extender, vagyis hatótávolság-növelő megoldás, ami fedélzeti áramfejlesztő segítségével oldja meg a villanyautó akkumulátorának menet közbeni töltését. A gázos autók világában beszélhetünk LPG-vel, vagyis cseppfolyósított földgázzal (PB-gáz), továbbá SNG-vel (synthetic natural gas = mesterséges metán) működő járművekről, ezt elsősorban buszok, teherautók használják. Emellett ott vannak hidrogént alkalmazó autók, illetve a hagyományos benzin- vagy dízelmotorral hajtott járművek.

Európa az egyetlen kontinens, amely teljes mértékben az elektrifikáció mellett tette le voksát a közúti közlekedés terén. „Sokszínű lesz a jövő közlekedése, amelynek egyik főszereplője kétségkívül az elektromos autó lesz, ám hogy milyen mértékben, azt a vevők döntik el” – mutatott rá az elnök, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az unió a klímasemlegesség égisze alatt forszírozza az elektromos autókat, ám amennyiben a teljes életciklust vesszük górcső alá, akkor az elektromos valamint a hagyományos autók károsanyag-kibocsátása közötti különbség 5 százalékon belül van.

2025-ben különösen fontos megérteni, melyik hajtáslánc felel meg leginkább az egyéni igényeknek, figyelembe véve a költségeket, a környezeti hatásokat. Itt jön képbe a tudatos közlekedés, amellyel kapcsolatban Knezsik István ismét nyomatékosította: az élethelyzethez mérten kell autót, illetve egyéb közlekedési eszközt választani, azokat optimálisan használni.

Az elektromos autók körül egyelőre komoly bizonytalanságok lengnek. Ilyen többek között a töltőhálózat nem megfelelő kiépítettsége, vagy az a tény, hogy az e-autók viszonylag gyorsan, és nagyot veszítenek értékükből, ezáltal egy használt elektromos autó értéke kiszámíthatatlan.

Ennek kapcsán (is) kulcsfontosságú lesz a jövőben az elektromos töltőinfrastruktúra fejlesztése, továbbá az akkumulátortechnológia további fejlődése. Az időjárási körülmények (mind a hideg, mind a meleg) jelentősen befolyásolják az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát, ami további kihívásokat jelent az elektromos autók mindennapi használatában. Knezsik István rámutat: megfelelő használat és karbantartás mellett egy akkumulátor 8-10 évig megőrizheti kapacitását, azonban 70 százalék alatti teljesítménynél már nem ajánlott közlekedésre. A szakszervizekben történő rendszeres ellenőrzés segíthet az érték megőrzésében, de az akkumulátorcsere költsége jelentős lehet, akár a jármű értékét is meghaladhatja.

Az elektromos autózás költségszerkezete jelentősen eltér a hagyományos járművekétől. Jelenleg az elektromos autók mentesülnek bizonyos díjak alól, de 2026-tól e téren is változások következnek be, többek között megszűnik Budapesten a zöld rendszámos autók parkolásidíj-mentessége – több nagyvárosban már meg is szűnt