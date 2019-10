Boris Johnson azt tervezte, hogy hétfőn szavazásra bocsátaná az EU-val múlt héten kialkudott brexitmegállapodását a brit alsóházban. A kormány eredetileg szombaton akart erről szavazást, beadták az erről szóló indítványukat, de akkor végül egy olyan pártokon átívelő módosítót fogadtak el a képviselők, amit Johnson el akart kerülni. Ezek után a megállapodásról már nem tartottak szavazást.

Hétfőn John Bercow házelnök a BBC tudósítása szerint jelezte, hogy a kormány új indítványa tartalmában ugyanaz lenne, mint amit már szombaton is az alsóház elé vittek. Az alsóházi precedensek alapján ugyanarról a kérdésről nem lehet újabb, és újabb szavazást tartani. Azt mondta, hogy nem elfogadható az az érvelés sem, hogy az EU-nak elküldött halasztási kérelem miatt alapjaiban változott meg a helyzet.

A brit kormány és az EU között kötött bármilyen megállapodást a brit parlamentnek is jóvá kell hagynia. Végül azonban szombaton egy olyan módosítót szavaztak meg, ami biztosítaná, hogy a kilépési megállapodás gyakorlati megvalósításához szükséges törvények is átmenjenek a parlamenten, és ne lehessen a megállapodás elfogadásával, de utána ezek akadályozásával rendezetlen brexit.

Viszont az indítvány elfogadása lényegében kötelezte Johnsont, hogy a törvénynek megfelelően kérje az október 31-i határidő halasztását 2020. január 31-ig az EU-tól. Johnson elküldte a halasztási kérelmet Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének, de nem írta alá, és egy második, már aláírt levélben a hosszabbítás ellen érvelt.

Johnson és a kormány többször is hangsúlyozta, hogy a parlament kényszerítette ki a halasztási kérelmet, ők továbbra is október 31-gyel ki akarnak lépni. Egy halasztást a tagországoknak egyhangú döntéssel kell jóváhagyniuk.

A kormány hétfői szavazásra vonatkozó indítványának elutasításakor Bercow arra is hivatkozott, hogy a módosító azt is kimondta, hogy az alsóház visszatartja a támogatását a brexitmegállapodásról, amíg a törvényi része át nem megy a parlamenten.

Boris Johnson szóvivője azt mondta, a kormányfő csalódott, hogy a házelnök nem adott esélyt arra, hogy véghezvigyék a brit emberek akaratát.

Viszont a kilépési törvényjavaslatot hétfőn este benyújtják az alsóháznak, erről az első szavazás kedd este lehet. Lényegében így azon derülhet ki, hogy mekkora támogatás van Johnson megállapodása mögött.

Johnson csütörtökön nehéz helyzetbe került, mivel nincs többsége az alsóházban, és a torykat a brit parlamentben támogató északír unionisták ellenezték a dealt, ahogy az ellenzéki pártok vezetői is. A szombati nyilatkozatok alapján Johnsonnak sikerült meggyőzni saját pártja keménybrexit-párti tagjait, és a korábban általa kizárt tory képviselőket is, és úgy tűnt, szoros eredményt hozhat egy szavazás, az lesz a kérdés, a Munkáspártból mennyien szavazhatnak ki.

Vasárnap a kormányból többen is azt mondták, összeszedték a szükséges számú képviselőt. A baloldali Guardian is azt számolta, hogy legfeljebb egy-két képviselő mínuszban lehet Johnson. Azonban az is kérdés, hogy milyen módosítókat adnak be ezúttal a törvényjavaslathoz, ez ugyanis még kavarhat egy újabbat a helyzeten.