438 igen, 20 nem ellenében átment a brit alsóházon az a törvényjavaslat, ami december 12-re előrehozott választást írna ki. Az alsóház egy nappal azután döntött a decemberi 12-i szavazásról, hogy hétfőn még nem támogatta Boris Johnson javaslatát egy ugyanezen napra tervezett szavazásról.

Az alsóház keddi jóváhagyása után a decemberi választásról szóló törvényjavaslatnak még át kell mennie a Lordok Házán, és a királynő aláírását is meg kell kapnia, de ott már nem várható nagy meglepetés.

Ez lenne az első decemberben tartott választás 1923 óta, és a harmadik parlamenti választás négy éven belül 2015 és 2017 után.

A legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetése kedd délelőtt összeült, és megállapodtak, hogy támogatni fogják a decemberi előrehozott választást. Napközben úgy tűnt, hogy ennek feltétele lehet akár egy olyan módosító is, ami alapján a 16-17 évesek is részt vehettek volna a választáson.

Erről azonban végül nem szavazhatott az alsóház, csak arról az ellenzéki módosítóról, amivel a Labour, a liberális demokraták és a skót nacionalisták december 9-re hozták volna előre a választást. Ezt 295 igen, 315 nem ellenében elutasították. A végeredmény mutatta, hogy a módosító elbukása után végül az ellenzéki pártokból is sokan megszavazták Johnson eredeti időpontját.

Boris Johnson korábban háromszor próbálkozott már előrehozott választás kiharcolásával, de az ellenzéki pártok ezt eddig nem támogatták, egyszer sem volt meg a kétharmados többsége. Legutóbb hétfőn adott be a kormány indítványt egy december 12-i előrehozott választásról, akkor még a hagyományos módon sikertelenül próbálkozva a választás kiírásával. Kedden egy alternatív formában, egy olyan törvényjavaslattal írná ki a szavazást, amihez már egyszerű többség is elég az alsóházban (de egyébként a 434 képviselő is meglett volna).

