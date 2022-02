Elsőként Izrael jelentette be, hogy megkezdi a koronavírus elleni negyedik védőoltás beadását. Ezt nem sokkal követve Magyarországon is megkezdték kidolgozni az irányelveket erre vonatkozóan. Mellette és ellene is van érv. Kinek van igaza, és mi alapján dől el a kérdés? – erről írt nemrégiben cikket az Index.

Most a New York Timesban jelent meg egy érdekes írás arról, hogy számos új tanulmány azt sugallja, hogy az immunrendszer több része tartós, hatékony választ képes kiváltani bármely koronavírus-változatra.

az immunrendszer más részei több hónapon, ha nem éveken keresztül képesek emlékezni és elpusztítani a vírust

– derül ki legalább négy tanulmányból, amelyeket az elmúlt hónapban publikáltak több rangos folyóiratban.

A cikk emlékeztet rá, hogy a tanulmányok szerint három adag Covid-oltás – vagy akár csak kettő – elegendő ahhoz, hogy a legtöbb embert hosszú ideig megvédje a súlyos betegségektől és a haláltól.

John Wherry, a Pennsylvaniai Egyetem Immunológiai Intézetének igazgatója a lapnak arról beszélt, hogy bár a 65 év felettiek vagy a betegség magas kockázatának kitett emberek számára hasznos a negyedik adag, a legtöbb ember számára szükségtelen lehet.

A New York Times cikke arra is kitér, hogy az omikron-variáns két oltás után is képes „kikerülni” az antitesteket – azokat az immunmolekulákat, amelyek megakadályozzák, hogy a vírus megfertőzze a sejteket. A Pfizer-BioNTech vagy a Moderna által készített mRNS-vakcinák harmadik adagja azonban arra készteti az emberi szervezetet, hogy sokkal szélesebb körben állítson elő antitesteket.

Az Amerikai Egyesült Államokban a szövetségi egészségügyi tisztviselők – ráerősítve a tudományos álláspontra – azt mondják, hogy a közeljövőben nem tervezik a negyedik adag ajánlását.

Állásfoglalást adott ki a KEKSZ (Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői) nevű, tudósokból álló csoport is nemrég, arról, hogy szükség van-e a negyedik oltás beadására Magyarországon. Azt írták: a negyedik oltás általános, mindenki számára történő bevezetése egyelőre nem indokolható tudományos érvekkel.