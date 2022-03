Az Egyesült Királyság mintegy 350 orosz magánszemélyt és jogi személyt, köztük Mihail Misusztin miniszterelnököt és Szergej Szobjanin moszkvai polgármestert vette fel szankciós listájára – számolt be az Interfax.

Az Egyesült Királyság kedden korlátozásokat vezetett be Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivővel, Dmitrij Medvegyevvel, az orosz Biztonsági Tanács alelnökével és Vlagyimir Kolokolcev belügyminiszterrel szemben. A szankciós listán szerepel még Roman Rotenberg üzletember, Arkagyij Rotenberg üzletember fia, Pavel, Dmitrij Mazepin üzletember, Maria Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője, Vlagyimir Szolovjov újságíró és Konsztantyin Ernst, a Channel One vezérigazgatója is.

Vagyonukat befagyasztják, és megtiltják, hogy az Egyesült Királyságba utazzanak.