Korábban beszámoltunk róla, hogy Oroszország tűzszünetet jelentett be Mariupolban, ahol a Vöröskereszt és a ENSZ is segíti majd az emberek evakuálását. A Sky News beszámolt róla, hogy a Vöröskereszt már el is indult a helyszínre.

Csütörtökön útra keltek a jótékonysági szervezet csapatai az ostromlott kikötővárosba, hogy ellátmányt szállítsanak a helyieknek, és segítsék őket a kijutásban. Egy szóvivő szerint a művelet pontos feltételeiről Ukrajna és Oroszország még nem állapodott meg.

Logisztikai és biztonsági okokból holnap, pénteken készen állunk a biztonságos átkelési művelet vezetésére, feltéve, hogy mind a két fél egyetért a pontos feltételekben

– közölte a civil szervezet.