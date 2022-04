A Reuters azt írja, hogy az amerikai kormányzat birtokába jutott felvételek bizonyítják: Kelet-Ukrajnában több nagy gabonasilót is tűz alá vettek az oroszok. A hírügynökség szerint a globális élelemellátást is veszélyeztetheti ezeknek a megsemmisítése.

Egy amerikai tisztviselő azt nyilatkozta erről a Reutersnek, hogy az orosz csapatok lövik ezeket az épületeket is. Március végéig legalább hat ilyen épület súlyos károkat szenvedett – mondta, hozzátéve:

Az, hogy Oroszország meggondolatlanul kárt okoz ezekben a silókban, jól példázza azt, hogy Putyin háborúja miként veszélyezteti az ukrán civileket és az élelmiszer-biztonságot világszerte.

A tisztviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a harmadik világ több országa is az ukrán élelmiszerexportra van utalva, vagyis ezekben az országokban éhínséget okozhat a háború, de ezenkívül világszerte is megnövelheti a élelmiszerárakat.

Mindeközben Wendy Sherman amerikai külügyminiszter-helyettes kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsában arra hívta fel a figyelmet, hogy az oroszok már legalább három civil kereskedelmi hajót lebombáztak a Fekete-tengeren.