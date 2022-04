Oroszország és a Nyugat közelebb áll a nukleáris háborúhoz, mint a kubai rakétaválság idején − figyelmeztetett Nyikita Hruscsov dédunokája.

Nina Hruscseva, a New York-i The New School nemzetközi kapcsolatok tanszékének professzora, akinek dédapja az 1962-es kubai rakétaválság idején a Szovjetunió vezetője volt, arra figyelmeztetett, hogy az ukrajnai háború veszélyesebbnek tűnik, mivel, úgy tűnik, egyik fél sem hajlandó „meghátrálni” − írta meg a The Guardian.

Hruscseva elmondta, hogy mind John F. Kennedy amerikai elnök, mind Hruscsov megegyezett a deeszkalációban, amint a nukleáris háború valós fenyegetéssé vált.

A szakértő elmondta, nem látja, hogy bármelyik fél − „különösen az orosz” − meghátrálna, és ez az, ami „a legjobban megrémíti”.