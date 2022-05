Ukrajnának minél több rakétarendszerre van szüksége, méghozzá minél előbb – ezt mondta Dmitro Kuleba külügyminiszter szerdán a davosi Világgazdasági Fórumon.

Washingtonnak mielőbb teljesítenie kell az ígéretét, és el kell látnia minket rakétarendszerekkel, amint csak lehet

– mondta Dmitro Kuleba.

A külügyminiszter úgy érvelt: ha Ukrajna nem kap ezekből a fegyverekből, akkor nem tudják visszafoglalni Herszont és környékét, ahol szerinte sokan a felszabadításra várnak, és ahonnan az oroszok Ukrajna középső részét, valamint Odesszát is fenyegethetik. Ezenkívül a Donbászban is tovább romlik a helyzet, ahol már így is rommá lőttek, megsemmisítettek több falut az oroszok.

Dmitro Kuleba mindeközben azt is elismerte, hogy fegyverzet szempontjából sokkal jobb most Ukrajna helyzete, mint egy hónappal ezelőtt volt, és ebben nagy szerepe van az Egyesült Államoknak, amely fontos szervezőszerepet vitt ebben.