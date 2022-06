Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz–ukrán háború kitörése óta – 2022. június 1. 6.00 órai adatok alapján – eddig 23 894 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált.

A kérelmek elbírálása folyamatos, határidőn belül történik, eddig 15 588 fő esetében született elismerő döntés.

Továbbra is folyamatosan nyújtják be menedékes elismerés iránti kérelmüket az Ukrajnából menekülők. Kérelmüket a főigazgatóság ügyfélszolgálatai mellett már a kormányablakokban is beadhatják – idézi a közleményt az MTI.