A vereséget vereségre halmozó és demoralizált orosz hadsereg még a háború harmadik hónapja után is ugyanazokat a hibákat követi el kelet-ukrajnai hadjáratában is − írja magas rangú amerikai tisztviselőkre hivatkozva a New York Times.

Mialatt az oroszok területeket foglalnak el, »lassú és fokozatos« előrehaladásuk kifárasztja őket, aminek következtében eddigre a hadsereg általános harci hatékonysága már húsz százalékkal csökkent. Ráadásul a háború kezdete óta az oroszok már ezer harckocsit elvesztettek

− mondta el a lapnak a Pentagon egyik vezető tisztségviselője.