Bűnözők kezébe kerülhettek az Ukrajnának szánt nyugati fegyverek

Az Institute for the Study of War (ISW) szerint az orosz üzletember, a Wagner-csoport tulajdonosa, akit „Putyin szakácsaként” szoktak emlegetni, komoly politikai erőnek kezd számítani. Az amerikai elemzők arról írnak, hogy Jevgenyij Prigozsin megengedi magának, hogy bírálja az Orosz Föderáció elitjét és az oligarcháit.

Október 31-én a Wagner-csoport központjának létrehozásáról tett bejelentést Prigozsin, aki a szakértők szerint akár saját politikai pártot is létrehozhat.

Az ISW szerint státuszát és a Wagnerhez való kötődését arra használja fel, hogy bírálja ellenfeleit, és intézményesítse saját tekintélyét. Bírálta az orosz „elitet” kényelmes életmódjuk miatt, valamint hogy megakadályozzák a teljes mozgósítást Oroszországban – írja az Ukrajinszka Pravda.