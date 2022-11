Észak-Korea válaszolt Amerikának az oroszországi fegyverügyleteiről

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai lépései Jevgenyij Prigozsin, a katonai magáncég (Wagner) finanszírozó és Ramzan Kadirov csecsen vezető az erőitől függ.

A nemrég közzétett elemzésben megállapították azt is, hogy

az orosz háborúpárti befolyásos emberek csoportja részben azért növeli erőit, hogy személyes érdekeit érvényesítse Oroszországban és Ukrajna megszállt részein, és nem kizárólag azért, hogy megnyerje a háborút Oroszország számára.

A Wagner-csoport finanszírozója, Jevgenyij Prigozsin november 6-án megerősítette, hogy a Wagner a kurszki és a belgorodi régióban képzési és irányítási központokat nyit az orosz fegyveres erőkön kívül működő népi milíciák számára – írta az Unian ukrán hírügynökség.