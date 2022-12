Az ukrajnai háború ára: az ISW felfedte, mit veszít Putyin vérszomjas ambíciói miatt

Az Institute for the Study of War (ISW) szakértői szerint a Kreml Ukrajna elleni háborúja aláássa annak a lehetőségét, hogy Vlagyimir Putyin geopolitikai kampányokat folytasson világszerte.

A szakértők szerint egy új jelentésben feltárták a Kreml veszteségeit, és rámutattak arra, hogy Putyin pontosan milyen lehetőségeit veszít el. Elemzésükben arra hivatkoztak, hogy az orosz elnök aláírt egy törvényt, amely több mint 9 billió rubelt (körülbelül 143 milliárd dollárt) különített el védelemre, biztonságra és rendfenntartásra a 2023-as költségvetésben.

A Világbank szerint ez az összeg 2021-ben Oroszország GDP-jének mintegy 8 százaléka. A brit védelmi minisztérium szerint Oroszország védelmi kiadásai jelentősen megnőttek, és 2023-ra Oroszország teljes költségvetésének több mint 30 százalékát teszik ki.

Putyin ezzel jócskán kimeríti az ukrajnai háborúra szánt költségvetését, és könnyen előfordulhat, hogy ennek köszönhetően csökkentenie kell belföldi, illetve nemzetközi kampányait.