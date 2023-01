Fogy az oroszok lőszere, Zelenszkij üzent Putyin népének

Vészesen fogy az orosz hadsereg tüzérségi lőszere, emiatt az ukrajnai harcvonal egyes szakaszain már nem tudják fenntartani a jelenlegi hadműveleti ütemet, írják az Institute for the Study of War (ISW) elemzői a legújabb jelentésükben.

Kirill Budanov, az ukrán hírszerzés főigazgatóságának vezetője elmondta, hogy az ukrajnai orosz csapatoknak komoly problémái vannak a tüzérségi lőszerkészletekkel.

Az elemzők szerint ennek hatása valamikor 2023 márciusában tetőzhet, azonban már most is érezhető, hogy nincs minden rendben – a hiány ugyanis már most is akadályozza az orosz erőket abban, hogy nagy ütemű hadműveletet hajtsanak végre Bahmut téréségében – írja az Unian ukrán hírügynökség.

A lap a jelentéshez később hozzátette azt is, hogy az orosz csapatok már a belaruszi lőszerkészleteiket is kimerítették, mely belátásuk szerint újabb bizonyítéka annak, hogy a következő hónapokban valószínűtlen egy nagyszabású orosz offenzíva újraindítása Belaruszból.