Jelentős veszteségeket szenvedtek az oroszok Avgyijivkánál

Az orosz elnök arról is beszélt a kínai köztévének adott interjúban (amelyet előző posztunkban már említettünk), hogy miként látja az Egy övezet, egy út nevű kínai kezdeményezést.

Látjuk, néhányan úgy vélik, hogy a Kínai Népköztársaság ezzel [a programmal] maga alá akar gyűrni másokat. De mi nem így látjuk, szerintünk csak együtt akarnak működni velük

– fogalmazott.

Hozzátette: véleménye szerint a programnak jó az időzítése, és jól is halad, a lényege pedig az, hogy egyes országok összefognak bizonyos célok érdekében. Megjegyezte azt is, hogy Oroszország elképzelései is összhangban vannak ezekkel a célokkal.

Ami Kína mai, Hszi Csin-ping pártfőtitkár általi vezetését illeti, ők arra törekednek, hogy kapcsolatokat építsenek másokkal – senkit sem kényszerítenek semmire. Csak lehetőségeket adnak másoknak, és kompromisszumokat keresnek

– mondta Putyin a kínai köztévének, hozzátéve: szerinte Kínát ez különbözteti meg más, „gyarmati múlttal” rendelkező országoktól.

Egyes szakértők már hónapokkal ezelőtt is arról beszéltek, hogy Oroszország Kína alárendeltjévé válhatott.