Videók bizonyíthatják, hogy Madeleine McCann feltételezett gyilkosa máskor is molesztált gyermeket

Először még február közepén számoltunk be arról, hogy Brücknert ismét bíróság elé állítják. A vádak között, amelyekre az észak-németországi braunschweigi bíróságon kell felelnie, szerepel egy 72 éves amerikai nő algarvei otthonában történt megerőszakolása, egy 14 éves lány szexuális zaklatása, valamint egy fiatal nő 2004-es megerőszakolása is. Brücknernek több alkalommal is meg kell jelennie a bíróságon, az egyik tárgyalásról már írtunk is.

A jelenlegi eljárásban feltételezett bűncselekmények, amelyekkel Brücknert vádolják, 2000 és 2017 közt történhettek Portugáliában, Madeleine McCann 2007-es eltűnéséhez viszont nincs közvetlen közük. Az ügyben pénteken is zajlott egy meghallgatás, amelyen arról esett szó, hogy Brückner videóra vette azt, amint egy nőt, valamint egy megkötözött, feltételezhetően kiskorú lányt molesztált.

Erről az egyik koronatanú, Manfred Seyferth beszélt, aki azt állította, hogy a videókat ő maga is látta korábban.

A 68 éves Seyferth elmondta, hogy még évekkel ezelőtt találkozott először Brücknerrel, amikor kifogyott az üzemanyagból egy portugáliai utazás közben. Állítása szerint Brückner segített üzemanyagot szerezni neki és egy barátjának, amit követően több napot is eltöltöttek együtt Christian Brückner házában.

Seyferth azt mondta, hogy Brücknert később lecsukták üzemanyaglopásért, és ekkor ő maga és egy másik barátja visszatért Brückner házához azért, hogy ellopják tőle a lopott üzemanyagot. A lopott dízel nagy része addigra már eltűnt, viszont a házban találtak egy pisztolyt és egy videókamerát,

az utóbbin pedig felfedezték azokat a felvételeket, amelyeken Brückner szexuális zaklatásai voltak láthatóak.

Manfred Seyferth azt mondta, hogy két-három percig nézték a kamerán a videókat. Az első felvételen egy (becslése szerint) 60 év körüli nő szerepelt, és azon a videón Brückner csak a hangja alapján volt felismerhető. A másodikon viszont látható is volt, amint egy 16 év körüli, megkötözött lányt molesztált.

Seyferth – állítása szerint – azt mondta a barátjának, Helge Buschingnak, hogy dobják el a kamerát. De Busching ennek ellenére azt megtartotta, és később tájékoztatta a Scotland Yardot és a német hatóságokat is arról, hogy mit talált (erről ebben a cikkünkben is írtunk korábban).

Arra viszont a koronatanú nem tudott visszaemlékezni, hogy pontosan melyik évben is történt mindez, és a mostani vallomása részben ellentmondott egy 2019-es ügyben tett nyilatkozatainak (abban az ügyben Brücknert már elítélték nemi erőszak miatt).

A pénteki tárgyaláson jelen volt Christian Brückner is, aki érzelemmentes arccal hallgatta végig a fentieket.

A gyanúsított ugyanazt a ruhát viselte, mint az előző két tárgyalási napon. Ügyvédje azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy az ügyfele „tartja magát ahhoz a jogához”, hogy csöndben maradhat a tárgyaláson, majd azt is hozzátette: arra számít, hogy Brücknert felmentik, mivel a bizonyítékok szerinte „mélységesen” alaptalanok – írta a Sky News.

Madeleine McCann elrablása vagy meggyilkolása miatt még nem történt vádemelés Christian Brückner ellen, azonban az utóbbi években számos alkalommal felvetődött a gyanú, hogy köze lehet az esethez. Perdöntő bizonyíték ugyanakkor még nem került a nyomozók elé ezzel kapcsolatban, sőt voltak, akik azt igazolták, hogy Brücknernek alibije volt McCann eltűnése idején.