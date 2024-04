Szenzációs vallomást tett egy szemtanú a Madeleine McCann-ügyben

Madeleine McCann-nek még 2007-ben veszett nyoma, amikor épp a családjával nyaralt a portugál Praia da Luzban. A német vádhatóság a meggyilkolásával 2020-ban gyanúsította meg Christian Brücknert, aki 1995 és 2007 között szintén ott lakott – és ahol korábban különböző tárgyakat talált a rendőrség.

A férfit már elítélték szexuális zaklatás miatt, és jelenleg is hétéves börtönbüntetését tölti egy 72 éves amerikai nő megerőszakolásáért, azt azonban tagadja, hogy ehhez az ügyhöz köze lenne.

Az egyik koronatanú a férfi egyik barátja, Helge Busching, aki 2018-ban egy másik tanúval, Manfred Seyferthtel együtt azt állította: elloptak egy kamerát és videókazettákat, amelyeken Brückner több nőt is megerőszakol.

A 45 éves Brücknert februárban állították újra bíróság elé, több nő és egy fiatal lány megerőszakolásával, illetve szexuális zaklatásával vádolják. A támadások mindegyike abban a 17 évben történt, 2000 és 2017 között, amíg a férfi Portugáliában élt. A napokban pedig újabb tárgyalásra került sor, amelyen egy új szemtanú tett vallomást, kijelentve, tudomása van arról, hogy egy nő „tizenéves lányokat nyújtott át ezüst tálcán Christian Brücknernek”.

A The Sun közlése szerint a szemtanú által elmondottakat Helge Busching is alátámasztotta, kijelentve a bíróságon, hogy az említett hölgy szállította le azt a 13 éves lányt is Brücknernek, akit megkötözött, majd megerőszakolt, miközben mindezt kamerára vette.

Azt mondták nekem, Christian Brückner mosógépet hozott egy nőnek, aki ahelyett, hogy fizetett volna érte, fiatal lányokkal látta el

– közölte a bíróságon Busching.

Mint kiderült, a gyanúsított szintén ezt a nőt hívta fel, miután az akkor hároméves Madeleine McCann 2007 májusában eltűnt, és közölte vele, lakóautójával Tomarból épp hozzá tart – az ő otthona 32 kilométerre volt Praia da Luztól, de aznap este nem érkezett meg.

Úgy tudni, a hölgyet a BKA, a német szövetségi rendőrség már legalább háromszor kihallgatta. A német nyomozók továbbra is úgy vélik, hogy Christian Brückner rabolta el és gyilkolta meg Madeleine McCann-t, bár vádat nem emeltek ellene. A gyanúsított tagadja az állításokat, így a tárgyalás folytatódik az ügyben.

Meztelenül tört be

Helge Busching mellett egyébként Brückner egy másik ismerőse, Michael Tatschl is vallomást tett a bíróságon a napokban. Korábban azt állította, biztos benne, hogy a gyanúsított ölte meg a fiatal lányt. Ezt az álláspontját kiegészítve úgy fogalmazott, McCannt amiatt rabolhatta el, hogy eladja egy Marokkóban működő pedofilhálózatnak. Kiemelve, azért merült fel benne ez a gyanú, mivel Brücknernek pénzre volt szüksége. Tatschl azt is felidézte, a férfi meztelenül tört be a nyaralókba, olykor Praia da Luzban is. Ahogy a bíróságon kifejtette, Brücknert az sem tántorította el, ha épp a lakók otthon voltak, így egyszer le is bukott.

Elmesélte, hogy egyszer bement egy szobába, ahol három tizenéves lány aludt, teljesen meztelen volt. Egy lány felébredt és felsikoltott

– magyarázta a bíróságon, hozzátéve, a lány a férfi mobiltelefonjának a hangjára ébredt fel, majd az apja rohant be hozzá, és elkergette a betolakodót.

Mint Tatschl a betörések kapcsán kiemelte, Brückner mindenről beszámolt neki, így azzal is tisztában volt, hogy lopott útleveleket tartott otthonukban egy titkos rekeszben. A felek egyébként 2006-ban együtt ülték le nyolc hónapos börtönbüntetésüket 320 liter üzemanyag ellopásáért.

Hogyan tűnt el Madeleine McCann?

A kislány a dél-portugáliai Praia da Luz főleg britek látogatta, Ocean Club nevű üdülőközpontjából tűnt el nyomtalanul 2007 májusában, néhány nappal a negyedik születésnapja előtt.

A gyermek – két kisebb testvérével – a család földszinti szállodai szobájában aludt, miközben szülei az üdülő szabadtéri éttermében, baráti társasággal vacsoráztak.

Az anya és az apa bizonyos időközönként felváltva benéztek a szobába, hogy minden rendben van-e, ám amikor Madeleine édesanyja, Kate McCann este tíz óra felé ellenőrizte a gyerekeket, a kislány már nem volt az ágyában.

A gyanúsított jelenleg hétévnyi börtönbüntetését tölti, miután megerőszakolt egy 72 éves amerikai nőt ugyanabban a portugáliai térségben, ahonnan Madeleine McCann eltűnt, de Madeleine ügyében eddig nem emeltek vádat ellene.