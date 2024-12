Itt az ukrán vezérkar jelentése: jelentős veszteségeket szenvedtek az oroszok

Amerikai tisztviselők szerint az észak-koreai csapatok küldése Oroszország háborújának megsegítésére Észak-Korea ötlete volt – közölte hétfői cikkében a The New York Times. A kelet-ázsiai állam katonái mostanra jelentős mértékben bekapcsolódtak az orosz–ukrán háborúba, miközben egyes információk szerint már jelentős személyi veszteségek is érték az egységeket.

Amikor 2024 őszén észak-koreai csapatok érkeztek Oroszországba, egyes nyugati tisztviselők úgy vélték, hogy ez annak a jele, hogy a Kreml kétségbeesésében újabb katonák után nyúlt.

Az amerikai hírszerző ügynökségek azonban mostanra úgy értékelik, hogy a csapatok telepítése Észak-Korea és nem Oroszország ötlete volt, bár Vlagyimir Putyin orosz elnök a jelentések szerint „gyorsan felkarolta azt”.

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun legalább 10 ezer katonát küldött Oroszországba ukrán és nyugati becslések alapján. A harmadik ország harcosai mára nagyrészt beágyazódtak az orosz egységekbe, amelyek jelenleg is ellentámadásokat indítanak az ukránok ellen, Ukrajna ugyanis már nyár óta tartja a területet Oroszország kurszki régiójában.

Amerikai tisztviselők nem hiszik, hogy Kim Dzsongun azonnali viszonzást kapott volna, ehelyett abban bízhatnak, hogy Oroszország a jövőben támogatást nyújthat a diplomáciai harcokban, segítséget válság esetén, és modern technológiát biztosíthat. Az amerikai lap által megkérdezett névtelen tisztviselők nem árulták el, hogy az Egyesült Államok mikor és hogyan szerzett információt az észak-koreaiak és az oroszok közötti megbeszélésekről, de jelezték, hogy ez nem közvetlenül a megállapodás megkötése és a csapattelepítések idején történt.