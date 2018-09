Orbán: Megbélyegzik Magyarországot

Az Európai Parlament elé kerül a zöldpárti Judith Sargentini vezetésével készült jelentés a magyar jogállamiság helyzetéről. A keddi vitában Orbán Viktor is részt vesz. A parlament várhatóan szerdán szavaz. A hosszú folyamat végén akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztésére is sor kerülhet az EU alapszerződésének hetes cikkelye alapján, amelynek alkalmazására még nem volt példa az EU történetében. Eldőlhet az is, hogy maradhat-e a Fidesz az Európai Néppártban (EPP), amelynek fontosak a fideszes képviselők szavazatai, de kényelmetlen a magyar kormány brüsszelezése. Ha a Fidesz vágül távozni kényszerül az EPP-ből, úgy elindulhat egy új, EU-szkeptikus, a migráció témájára építő, nacionalista pártokból álló frakció megszervezése. A jelentés elfogadásához azonban az EP kétharmadának támogatása kell, ez csak az EPP-vel együtt lehetséges. Orbán szerint már előre döntés született Magyarország megbélyegzéséről. Az EP szerint azonban ez nem így van, nem Magyarországot bélyegzik meg, itt arról van szó, hogy egy kormány követi-e az európai értékeket.