Halaszthatja a döntést a Néppárt a Fidesz tagságáról

Elhalaszthatja az Európai Néppárt a Fidesz tagságáról szóló döntést. A Bloomberg néppárti forrásokra hivatkozó beszámolója szerint azért tűnik valószínűnek a halasztás, mert a Herman van Rompuy, Hans-Gert Pöttering és Wolfgang Schüssel – azaz a „három bölcs" – nem tud egyezségre jutni a Fidesz sorsáról szóló jelentés tartalmával kapcsolatban. A cikk szerint a késlekedést indokolja az is, hogy a Néppárt tagjait mélyen megosztja a kérdés.

Az EUrologus korábban úgy értesült egy, a néppárt EP-frakciójában dolgozó forrástól, hogy a jelentés már elkészült. Ugyanakkor ennek ellentmond, hogy részletek azóta sem derültek ki a dokumentumból, és most úgy hallani: az eredetileg tervezett február 3-i brüsszeli közgyűlés helyett

akár áprilisra is halaszthatják a döntést.

Tovább bonyolíthatja a helyzetet, hogy a pletykák szerint a Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnököt és az Európai Parlament volt elnökét, Antonio Tajanit is tagjai között tudó Forza Italia is elhagyhatja a Néppártot, ha a Fidesz távozik onnan.

A Fidesz tagsága tavaly márciusban lett felfüggesztve az Európai Néppárt európai ernyőszervezetében, de az európai parlamenti frakciónak tagja maradt. A pártcsalád akkor azzal bízta meg a „bölcsek tanácsát", hogy készítsen egy konkrét ajánlásokat tartalmazó jelentést a Fidesz sorsával kapcsolatban, ami alapján a továbbiakról döntenek majd.

Ahogy novemberben is megírtuk, mikor Donald Tusk átvette a pártcsalád elnökségét Joseph Daultól, a volt lengyel miniszterelnök és az Európai Tanács egykori elnöke lehetetlen feladatot örökölt az elődjétől.

A Néppárt imázsának jót tett, hogy Orbán Viktor politikai ellenfele került az élére, ugyanakkor a Fidesz tagsága ugyanolyan megosztó kérdés maradt, mint korábban.

Az, hogy ha nem tudják tartani a februári határidőt, pontosan azt mutatja, hogy a Néppárt nem tud egyszerűen megoldást találni a kérdésre.

Közben viszont Orbán Viktor és több fideszes politikus is utalt már arra a lehetőségre az elmúlt időszakban, hogy a Fidesz akár maga dönthet a távozás mellett, legutóbb épp a múlt héten, mikor az Európai Parlament egy újabb állásfoglalást fogadott el a hetes cikk szerinti eljárással kapcsolatban. A magyar és lengyel jogállamiság romlására is rámutató határozatot kezdeményező frakciók között volt a Néppárt is, és a képviselőinek többsége meg is szavazta a dokumentumot.