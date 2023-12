Újra a színpadon, megrázó vallomást tesz Molnár Gusztáv az elmúlt két évről

265 nap. Ennyit töltött a komlói rehabilitációs intézetben a híres színész, aki alkoholproblémákkal küzdött. Elmúlt két évében megvádolták gyermekbántalmazással, garázdasággal, elfogatóparancsot adtak ki ellene, és felesége is elhagyta. Most próbál újból talpra állni, szólóestjén pedig életének mélypontjáról vall a közönségnek.

Molnár Gusztáv kemény két éven van túl. Számtalan veszteség érte, amiért részben magát hibáztatta a színész. Alkoholizmusa eluralkodott rajta, ezért úgy döntött, szembenéz problémáival és leteszi az üveget. 265 napot töltött egy komlói klinikán, augusztusban tért haza, azóta pedig próbálja helyre tenni életét.

Küzdelméről, élete mélypontjairól, a klinikai hónapokról és az elmúlt két évről mesél új szólóestjén a színész. Az előadás, amelynek címe Levél anyámhoz, kissé önironikusan egy Pubban debütál a PubSzínház keretein belül.

A hozzánk eljuttatott közlemény alapján a Komlón töltött egy év alatt a színművész számtalan feljegyzést készített, amelyekből most estet állított össze.

Felidézi gyermekkori nehézségeit, hogy rajtuk keresztül felnőttkori gondjaival megküzdhessen. Nyílt színen vall lelkiállapotáról, tavalyi gondjainak kiváltó okairól, hol tart élete romjainak újjáépítésében.

Molnár Gusztávról először 2021-ben láttak napvilágot durva főcímek. Volt felesége – akitől fia született – gyermekbántalmazással vádolta meg a színészt, amit Molnár tagadott. Garázdaság vádjával feljelentették. Munkáinak javát elvesztette, az RTL megszakította vele a kapcsolatot.

Alkoholproblémái miatt próbálkozott az elvonóval, de egy hónap után feladta.

Bipoláris személyiségzavart diagnosztizáltak nála. Felesége elhagyta. Többször fontolgatta az öngyilkosságot. Megverték, még a dobhártyája is beszakadt. A rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene. Az orvosok azt mondták neki, csupán néhány hónapja van hátra.

Ez a felsorolás magában is kemény, de végül erőt vett magán a színész, és bevonult a komlói klinikára. 265 nap után Molnár Gusztáv újból próbál a saját lábára állni, ismét láthatta kisfiát, most pedig színházi visszatérése is elérkezett.

A PubSzínház keretein belül a közönség 2023. december 27-én este láthatja újból a színészt. A Levél anyámhoz című előadást a Pointer Pubban tartják.