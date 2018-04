Vádemelési javaslat Kevin Spacey ellen

Kevin Spacey ellen két országban folyik nyomozás Angliában és Amerikában. Utóbbiban már is vádat emelhetnek ellene, legalábbis a Los Angeles-i rendőrség ezt szeretné, ugyanis vádemelési javaslatot nyújtottak be a színész ügyében az ügyészségnek. Spacey botránya tavaly ősszel robbant ki, amikor először egy Anthony Rapp nevű színész vádolta meg azzal, hogy 14 éves korában zaklatta. Először úgy tűnt, hogy Spacey taktikája, miszerint a szenzációra egy nagyobb szenzációval reagál, beválik. A színész ugyanis egy Twitter-üzenetben azt nyilatkozta: bocsánatot kér, ha így történt, de részeg volt, és egyébként is, mostantól meleg.

Csakhogy ezután még hatan álltak elő azzal, hogy Kevin Spacey szexuálisan zaklatta őket. Aztán megszólalt nyolc, a Netflix Kártyavár című sorozatán dolgozó ember is, akik közül páran elszenvedték, mások tanúi voltak Kevin Spacey korántsem elfogadható viselkedésének a forgatáson. Ezután nem volt megállás: a londoni The Old Vic színházból, melynek Spacey évekig a művészeti igazgatója volt, húszan állították, hogy zaklatta őket. Később az is kiderült, hogy Spacey kollégája, Richard Dreyfuss fiát is zaklatta, sőt, a norvég király egykori veje is azzal vádolta, hogy fogdosta 2007-ben egy koncert után.

A színész karrierje ezzel véget ért, a Kártyavárból kiírták, A világ összes pénze című filmből törölték a jeleneteit, amiket Ridley Scott rendező Christopher Plumerrel forgatott végül újra. De a történet itt nem ért véget, hiszen a rendőrségi nyomozások csak mostanában zárulnak le. A Variety értesülése szerint a Scotland Yard legalább három ügyben nyomoz a színész ellen. Ha azokban is vádat emelnek, nem lesz könnyű elkerülnie a börtönt.