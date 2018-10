Disney-től kirúgott rendező írja az Öngyilkos osztag folytatását

Miután kirúgták a Disney-től A Galaxis Őrzői rendezőjét, James Gunn átigazolt a konkurenciához: ő fogja írni a DC képregény-univerzum szuperhősfilmje, az Öngyilkos osztag második részét - tudta meg a Hollywood Reporter.

Fotó: outnow.ch

Hiába utálták a kritikusok és a rajongók, mivel majdnem 750 millió dollárt hozott, nyilvánvaló volt, hogy készül majd valamilyen folytatás a Suicide Squad - Öngyilkos osztag című, 2016-os képregényfilmhez. Eddig viszont semmi konkrétumot nem lehetett tudni róla, de a DC most lecsapott a legnagyobb és mindig sikeresebb konkurenstől, a Marveltől elküldött James Gunnra. Hogy ő fogja írni a második részt, az már biztos, de arról még csak pletykák keringenek, hogy a rendező is ő lehetne.

A DC tulajdonosa, a Warner már a 2016-os premier óta tesz lépéseket a folytatás felé, de eddig nem sokra jutottak: felmerült az első filmet rendező David Ayer neve, de még Mel Gibsoné is.

A Hollywood Reporter forrásai úgy tudják, hogy nem klasszikus értelemben vett folytatásról lesz szó, hanem egy vadonatúj filmről, amelyben történetesen ugyanazok a képregényfigurák szerepelnek, akik az első Öngyilkos osztagban is. Hogy ez azt is jelentené-e, hogy részben vagy egészben újra is castingolnák a szereplőket, azt nem tudni.

David Ayer a Twitteren reagált a hírre: "Szerintem ez hihetetlenül bátor és okos lépés volt a stúdiótól. James a megfelelő ember a feladatra!"

James Gunnt azután rúgták ki A Galaxis Őrzői rendezői posztjáról, hogy újra előkerültek azok a tíz évvel korábbi tweetjei, amelyeken szándékosan és nyilvánvalóan polgárpukkasztó módon elég meredek poénokat engedett meg magánok, mások mellett a pedofíliáról vagy a nemi erőszakról is.

A kirúgása után a színészek nyílt levélben álltak ki mellette, és olyan is volt, aki azt mondta, csak azért nem száll ki a filmekből, mert a szerződése kötelezi, hogy maradjon. A Disney ennek ellenére nem változtatta meg a döntését, és nemrég a cég vezérigazgatója is azt mondta, nem bizonytalanodott el a döntés helyességét illetően.