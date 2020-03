Magyarországon is bezárnak a mozik és a szórakozóhelyek

A március 16-i, hétfői parlamenti ülés Orbán Viktor felszólalásával kezdődött, és a miniszterelnök felsorolta, milyen újabb intézkedéseket vezetnek be a koronavírus-járvány miatt. Amellett, hogy az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, (kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák), hogy a sporteseményeket zártkapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, hétfő éjféltől a rendezvényeket általánosan betiltják, illetve bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be. Világszerte egyre több nagyvárosban, országban hoznak hasonló döntéseket a vezetők.

A Pólus Mozi már ki is tett egy közleményt, miszerint határozatlan időre bezárnak, a jövőbeni előadásokat pedig átütemezi új időpontra. Hozzátették, hogy előadásokra megvásárolt jegyek az új időpontokra változatlanul érvényesek, és visszaváltásra az új időpontok kijelölése után lesz lehetőségük azoknak, akik számára az új időpont nem felel meg. A Sugár Mozi is reagált már az új intézkedésekre, a Bem Mozi pedig már vasárnaptól nem tart vetítéseket, és a Puskin Mozi is idő előtt bezárt.

Pár nappal ezelőtt azért még nyitva voltak a kiskapuk, ugyanis a magyar kormány csak a 100 fő feletti beltéri, illetve 500 fő feletti kültéri rendezvényeket tiltotta be. Az országos hálózatot üzemeltető Cinema City a múlt szerdai döntés után úgy határozott, korlátozzák a jegyek számát, és egy előadásra csak 99-en vehetnek belépőt. Hasonló módszerrel maradt nyitva a Pólus Mozi, a Sugár Mozi is. A Kultik üzemeltetői pedig úgy tervezték, hogy hogy 90 főre korlátozzák a létszámot, és elcsúsztatják időben a vetítéseket, hogy ne találkozzanak az egyikről távozók a másikra várakozókkal.

A kialakult helyzet miatt határozatlan ideig nem tudunk kritikákat közölni a filmes premierekről, írunk viszont könyvekről, zenéről, televíziós műsorokról, illetve a különböző streaming-szolgáltatók, például a Netflix aktuális és új tartalmairól.