Tom Hanks és Rita Wilson hazatért Los Angelesbe

Tom Hanks és Rita Wilson pénteken hazatért Los Angelesbe Ausztráliából, írja a People Magazin.

A lap cikke szerint a házaspárt az autójukban fotózták le Los Angelesben, miközben széles mosollyal az arcukon hazafelé hajtottak a repülőtérről. Ausztráliában eredetileg azért tartózkodtak, mert Hanks éppen ott dolgozott, Baz Luhrmann Elvis-filmjének a forgatásán vett részt.

Mint ahogy arról az Index is beszámolt, Tom Hanks és Rita Wilson az Instagramon jelentették be március 12-én, hogy mindketten elkapták a koronavírust. Azt írták, rosszul érezték magukat, fáradékonyak voltak, megfáztak, végtagfájdalmaik is voltak, ezért a világjárvány miatt mindketten le is teszteltették magukat, és a tesztjük pozitív lett. Kórházba kerültek, és miután elhagyhatták az intézményt, két hetet karanténban töltöttek Ausztráliában bérelt otthonukban.

A karantén ideje alatt a pár nagyon aktív volt a közösségi médiában, Tom Hanks már 13-án posztolt arról, hogy nem aggódnak, feleségével követik a szakértők tanácsait, hogy túljussanak a víruson. Rita Wilson Quarantunes címmel egy lejátszási listát tett közzé a Twitteren. Március 23-án, hétfőn pedig arról írt Hanks a Facebook-oldalán, hogy két héttel az első tüneteik jelentkezése után már sokkal jobban érzik magukat. Majd Rita Wilson még a telefonszámát is megadta az Instagramján, ha valaki üzenne neki. A hazatérésükkel kapcsolatban azonban eddig nem osztottak meg bejegyzést egyik hivatalos oldalukon sem.