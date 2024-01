Itt a dátum, ekkor mutatják be Michael Jackson életrajzi filmjét

Ahogyan arról évekkel ezelőtt az Index is beszámolt, megvette Michael Jackson életének megfilmesítési jogait Graham King, a Bohém rapszódia producere a popkirály hagyatékát kezelő Michael Jackson Estate alapítványtól. A filmhez Jacko zenéit is felhasználhatják majd.

A készülő alkotásról az is kiderült már, hogy Michael Jacksont a néhai énekes 26 éves unokaöccse, Jaafar Jackson fogja alakítani, aki Michael Jackson testvérének és a The Jackson Five tagjának, Jermaine Jacksonnak a fia. Jaafar Jackson 12 éves kora óta énekel és táncol.

Most a filmet gyártó stúdió, a Lionsgate a rajongók nagy örömére bejelentette, hogy

az énekes életét feldolgozó életrajzi film 2025. április 18-án kerül a mozikba.

A stúdió a tengerentúli megjelenésekért, míg a nemzetközi térért a Universal felel majd. A film gyártása január 22-én kezdődik – írja a Variety.

A film rendezője Antione Fuqua lesz, míg a forgatókönyvet John Logan készíti el, a produceri munka Graham Kingé lesz. A hírek szerint az életrajzi film az énekes életének minden területét lefedi, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a film foglalkozni fog-e Jackson botrányaival. Mint az ismeretes, az énekessel szemben gyermekek szexuális zaklatásával kapcsolatos vádakat emeltek élete végén és halála után. Jackson 2009-ben halt meg, 50 évesen.

2003-ban letartóztatták gyermekmolesztálás miatt, bár 2005-ben felmentették a vádak alól. Jacksont két személy is szexuális zaklatással vádolta meg, miután 2013-ban meghalt. Az HBO 2019-es dokumentumfilmje, a Leaving Neverland ezekkel a vádakkal foglalkozott.

(Borítókép: Michael Jackson 1995. szeptember 7-én. Fotó: KMazur / WireImage / Getty Images)