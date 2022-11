Michelin-csillag, oké, de kinek adják, és miért?

Azoknak, akik a sobatészta folytatására vártak, jó hír, hogy idővel az is megérkezik. Most azonban Pierre más témát hív terítékre, mert ha valaki nem tudná, idén komoly magyar éttermek kaptak Michelin-csillagot, elismerést, köztük elsőként vidéki éttermek.

A csillagokat persze nem osztogatják csak úgy, de ennek is van története.

Most ez következik. Pontosabban annak első fejezete, amelyben Pierre elmeséli, milyen utat jártak be a magyar étteremtesztelők.

Először nem is szakemberek teszteltek.

Aztán a tesztelők is tanultak, fejlődtek.

Idővel a szakácsok és a séfek is elismerték azokat, akik megítéltek egy-egy konyhát.

Úttörők Magyarországon

Pierre arról mesél, kik azok, akik úttörői voltak ennek, éttermeket jártak, ételeket kóstoltak, megítéltek és megítéltettek. Ebben az Index gasztroszakírójának is nagy szerepe volt és van. Vagyis ez most olyan történelemóra, amelyben egy szemtanútól hallhatjuk, mi is volt.

Pierre a mai napig úgy tartja, hogy egy konyha és egy séf munkájának megítélése

tiszta fogyasztóvédelem,

még akkor is, ha ezt sokan nem hiszik, vagy képtelenek elfogadni a szakértői kritikusi hangokat. A változás azonban óriási, mondja Pierre, mert a konyhák és éttermek tulajdonosai figyelnek arra, mit mondanak róluk, az ételeikről – és ők is tanulnak, fejlődnek.

Az ítészek pedig – ahogyan régen – ma is járják útjukat,

inkognitóban,

minden étteremben fizetnek,

meghatározott szempontok szerint értékelnek.

Az eredmény pedig olvasható éttermi kalauzokban, kritikákban, felállított sorrendekben. A Michelin-kalauz ítészei is így járnak el, s hogy ez milyen hatással volt/van a magyar gasztronómiára, az a folytatásból kiderül.

Pierre gasztroesztéta.

