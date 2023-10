Tehén nélküli sajt, izom nélküli hús, laborban készülnek a jövő ételei

Fogadjunk, hogy sokan azt hitték, ilyen soha többé nem lesz, de mindenki nagy örömére:

Pierre visszatért az éterbe, és híres mesét mesél.

Ahogyan anno Homérosz is tette, ő is folyton csak mesélt. Homérosz azonban mintegy 2800 éve halott. Pierre viszont nagyon is él és virul, csak kis időre ment el. Alkotói szabadságra. Ennél többet most ne áruljunk el, ám tudjuk, a titkok úgysem maradnak sokáig titkok.

Mit eszünk jövőre?

A Pierre kóstolgat podcast októberi indításának fő kérdése a jövő. Ennek megértéséhez Pierre megint a múltba utazik, ezúttal a futuristák szellemét idézi meg 1933-ból. Volt ugyanis akkor Milánóban egy konyhaművészeti találkozó, Ehető Plasztika címmel. Ezen olyan ételeket vizionáltak, mint például, a teljesség igénye nélkül:

Húslevesben főtt rózsalevelek,

Rizottó ananásszal illatosítva,

Füstölt oldalas narancslében.

Pierre arról is beszél, hogy az ételeknek meglehetősen furcsa neveket adtak, és azt is elárulja, hogy volt olyan húsféle, amelyet hóágyon tálaltak fel, de hogy mifélét is, ahhoz meg kell hallgatni a podcastot.

Pierre azonban a jövőbe is tekint. Elővezeti azt, hogy milyen ételek várnak ránk 2024-ben. Jósolni persze most sem akar, ám az 1933-as gasztronómiai találkozó arra is rávilágít, hogy a fantázia, ha konyhaművészetről van szó, határtalan. Nem megismételhetetlen, csak mindig másként új.

Örök szentháromság

Ami azonban sosem változik, az ma is alapkérdés: mit eszünk, azt mikor esszük, ki készíti az ételt, és az milyen módon készül. Ahogyan a gasztronómia szentháromsága sem változik, az is örök – függetlenül attól, hogy az alapanyagok elmozdulnak-e a növények felé a húsételek kárára:

fenntarthatóság,

regionalitás,

új technológia.

A podcastban az is elhangzik, hogy ebben milyen szerepet kapnak a nők, milyen szerep jut a termőföldnek, és hogyan telik meg új tartalommal a szó: újrahasznosítás.

Pierre gasztroesztéta. Az adásban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját. Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is.

