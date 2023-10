Szőlő helyett mogyoró, kurkuma és garnéla: szédítő tempóban alkalmazkodnak a sógorok

Veszélybe került a bortermesztés Alsó-Ausztriában. De nem csak az. A helyi gazdák közül ugyanis egyre többen hagynak fel a szőlőkultúrával, vagy éppen a kukoricatermesztéssel, és helyette ültetnek inkább

földimogyorót, kurkumát, sáfrányt, gyömbért vagy éppen vaszabit, vagyis japán vízitormát.

Garnéla az Alpokban

És bármennyire hihetetlen is, de a sógoroknál megjelentek a garnélarák-nevelő gazdaságok is. Mindez azt mutatja, hogy valami megváltozott. Főként az időjárásban. A régió klímája ugyanis úgy alakul, hogy már azt is lehetővé teszi, hogy a hegyekben ne csupán a muflon és az egyéb agancsos vad legyen az értékes, hanem a vízben tenyésztett rák is.

Azt nem tudni, hogy mindezt lehet-e hegyi vízi kultúrának nevezni, de alighanem hozzá kell szokni, hogy a változás megfordíthatatlan. S ha a gazdák nem alkalmazkodnak, farmjuk, üzemük, vállalkozásuk nyom nélkül eltűnik. Akár az erdőben a vadnyom...