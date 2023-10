Szellemkonyha: viszlát, pacal, helló, csülök, búcsú a lecsótól

Már abban van valami szokatlan, ha a karóránk jelzi, mikor kell ennünk, ám ami ennél is riasztóbb, ha azt is megmondja, mit kellene ennünk. És ez már nem is a távoli jövő.

Koroghat a gyomrunk, sóvároghatunk lángos vagy palacsinta után, ha a műszer azt jelzi, márpedig most zab lesz az ebéd, netán saláta. Viszlát, pacal, búcsú a csülöktől, bármennyire vágyunk is rá.

Nem, ez rémálom, ugye. Oké, a vegánoknak kánaán. Vagy mégsem?

Mert azt csak hisszük, hogy az elmúlt ötven évben már mindent felforgattak a gasztronómiában – úgy tűnik, 2073-ban a maihoz képest is minden a feje tetejére áll.

Olyan kütyük és szerkentyűk várnak ránk, amelyekről eddig csak fantasztikus regények írói álmodtak. Miközben már most olyan, okosórákkal összekötött tűket szúrnak a bőr alá, amelyek jelzik, milyen állapotban van a szervezetünk, milyen beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy egészségesen éljünk.

Ám valahol a gasztronómia is erről szól. És mi történik akkor, ha az ember nem lesz több, csupán adathalmaz – ami megváltoztatja az étkezési kultúrát? Az alábbi podcastból ez is kiderül.

Szellemkonyha

Az ugyanis nyilvánvaló, hogy már az ételek alapanyagának kiválasztása is e folyamat része lesz. Ahogyan az ételek illatanyagának kialakítása, az összetevők arányának meghatározása is. Amíg ezt a receptkönyvek leírják, rendben is van, de már nyakunkon a kor, amikor a mesterséges intelligencia állítja össze az étrendet, személyekre bontva, ügyelve arra, hogy kinek milyen folyamatok indulnak el a szervezetében, ha elfogyaszt például egy zsemlét, bélszínt, vagy éppen mandarint.

A podcastól az is kiderül, hogy

mi is az a szellemkonyha,

mit visz ki a drón, ha ételt rendelünk,

mit ér majd egy három Michelin-csillagos étterem a jövőben.

