Mi minden épül 2020-ban?

Valahogy véletlenül mindig választási évekre esnek a nagy átadásdömpingek, s mivel Magyarországon tavaly választások voltak, idén szerény lesz a felhozatal új középületekből. Ennek ellenére lesz néhány fontos fejlesztés, amit idén fejeznek be (vagy legalábbis idénre igérték azt) - ezek közül szedtük össze a legizgalmasabbakat. A sorendnél igyekeztünk az átadások időrendjét követni, bár ez nem volt egyszerű, mert a legtöbb beruházó nagyon óvatos a határidőkkel. A lista végén oylanok is szerepelnek, akiket nem sikerült elérnünk kérdéseinkkel. No akkor lássuk, mire számítsunk 2020-ban.

Szabad György Irodaház

A Kossuth téri metrómegálló felett épült historizáló külsejű, de belülről teljesen modern irodaház gyakorlatilag már teljesen elkészült, heteken belül birtokba vehetik a képviselői és országgyűlési irodák. A tervekről, az építésről, és arról, hogy miért is lett pont olyan, amilyen, Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program vezérigazgatója mesélt az Indexnek.

Eiffel Műhelyház

Év elején az Opera izgalmas beruházása is elkészül Kőbányán, az egykori Északi Járműjavító Eiffel-csarnokának átalakításával. A Műhelyház nem csak műhelyeket, hanem új játszóhelyeket, raktárakat, próbatermeket és látogatóközpontot is magába foglal majd – sok egyéb mellett. A második próbaüzem február 7-én kezdődik, még pedig Gyöngyösi Levente Mester és Margarita című operájának színpadi ősbemutatójával. A hivatalos átadás idén tavaszra várható. A Műhelyházzal párhuzamosan megújul az Andrássy úti Operaház is, ami a legutóbbi ígéretek szerint 2021-ben készül el.

Az Északi Járműjavító szomszédos épületében (az úgy nevezett Dieselcsarnokban) amúgy szintén jelentős fejlesztés várható: a New York-i High Line tervezőiként világhírűvé vált Diller Scofidio + Renfro építésziroda tervei alapján itt épülne majd fel az új Közlekedesi Múzeum. Hogy mikor, azt még pontosan nem tudni.

Budapest One

Fotó: Paulinyi & Partners / paulinyiandpartners.com A Budapest One felülnézeti látványterve. Háttérben az Etele Pláza

Az M1-M7 autópálya bevezetőjénél, nagyjából az egykori Osztyapenkó-szobor magasságában épült fel a látványosan hullámzó irodaház-komplexum első üteme. Gyakorlatilag az utolsó simításoknál tartanak, az első bérlők várhatóan már februárban beköltözhetnek. A Kelenföldi Pályaudvar túloldalán - szintén a Futureal fejlesztésében és a Paulinyi & Partners tervei alapján - épül az Etele Pláza, Buda legnagyobb bevásárlóközpontja, mely alaposan újraformálja a környék képét. A 155 ezer négyzetméteres komplexum az év végére készül el, idén márciusig döntenek arról, hogy a bérlők mikor vehetik birtokba.

Főőrség a Budai Várban

A budavári Palotában a végéhez közeledik a két épület újraalkotása. A hetvenes évek elején lebontott Főőrség és az egykori Lovarda szinte már teljesen készen van. Az előbbi teraszait már meg is nyitották a nagyközönség előtt, a palánkokat elbontották, és bárki bekukucskálhat az ablakain. A Nemzeti Hauszmann Program tájékoztatása szerint ez még idén tavasszal meg is nyílik. Ahogy írják, "a budai Palotanegyed másik ikonikus épülete, a Királyi Lovarda is újjáépült, de ez környezetének rendezése, a Palota útról induló két lift beépítése, és a terület akadálymentesítése után várhatóan 2021-től lesz majd látogatható. A testőrség egykori szálláshelyéül szolgáló Főőrség épületében étterem és kulturális rendezvények kínálnak majd kellemes időtöltést a nagyközönségnek." A Hauszmann Program további projektjeiről itt írtunk részletesebben.

Turai Schossberger-kastély

Fotó: BDPST Group Látványterveket ugyan nem publikáltak a felújításról, de a tetőzete már tavaly készen volt a kastélynak

A legfranciásabbnak mondott magyar kastély felújítását és hotellé alakítását ugyan tavaly őszre ígérték, ám végül nem fejeződött be az átépítés. Az új céldátum 2020 első fele a szálló honlapja szerint, melyen már az épület új neve is szerepel: Botaniq Kastély. Hm. Tavaly mi is bejárhattuk a félkész házat, akkor részletesen bemutattuk a történetét és a restaurálás menetét is.

Agora Tower és Agora Hub

Az Árpád híd pesti hídfőjénél épülő Agora Budapest irodaház-komplexum leginkább arról ismert, hogy a MOL Campus mellett ez lesz (lett volna?) a másik új "felhőkarcoló" a fővárosban. A 90 méter magas toronyra még várni kell, de a fejlesztés első üteme már idén elkészül. Az Agora Towert 2020 tavaszán, míg a második épületet, az Agora Hubot idén ősszel adják át. A fejlesztő HB Reavis tájékoztatása szerint ezekkel együtt elkészül "a mindenki által látogatható, központi közösségi tér, a felújított Árpád híd metrómegálló, valamint a Volánbusz projektbe integrálása" is.

Emerald Residence

A Szabad György Irodaházhoz hasonlóan ez is egy izgalmas későmodern épület helyén épült fel Budapesten, a Szervita téri telefonközpont visszabontásával. Itt azonban nem régi formákhoz nyúltak vissza, hanem újat terveztek: így jött létre az a luxuslakásokból és egy butikhotelből álló komplexum, amelyről már korábban is írtam. Jelenleg 2020 II. negyedévét jelölik meg az átadás dátumaként az ingatlanhirdetések.

Komáromi új Duna-híd

Fotó: NIF Zrt Látványos mérnöki munka lesz az új közös Duna-híd

2020 májusára ígérték az új magyar-szlovák közös Duna-hidat Komárom és Révkomárom között. A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő honlapján közölt fotók szerint elég jól állnak a fejlesztéssel. Ha minden jól megy, a 646 méter hosszú, 95 méter magas építmény időre elkészülhet.

Nemzeti Összetartozás Emlékhelye

A budapesti Kossuth téren, az Országházzal szemben épülő Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének elég pontos határideje van, hiszen a trianoni békediktátum századik évfordulóján, június 4-én, a nemzeti összetartozás napján adják át. A fejlesztésről tavaly részletesebben is írtunk.

Dózsa György úti mélygarázs

A Liget Projekt nagyobb épített elemei közül ebben az évben csak a mélygarázs készül el, mégpedig az ígéretek szerint 2020 nyarára. Emellett a Városliget Zrt. tájékoztatása szerint több kisebb fejlesztés is várható: "új multifunkciós sportpályák, egy kétkilométeres, kivilágított futókör, valamint a megújult Kis Botanikus kert is várja majd a látogatókat". Továbbá idén már szerkezetkész lesz a Magyar Zene Háza és a Néprajzi Múzeum is.

Nordic Light Trio

Nordic Light Trio a Véső és a Visegrádi sarkán: erre egy alacsonyabb épületszárny néz majd

A tervezőasztalról korábban bemutatott irodaházfejlesztések közül ez lesz még az, amelyik elkészül az idén - ezt a tervező Paulinyi & Partners is megerősítette, mikor a Budapest One-ról kérdeztük. Ennél közelebbit egyelőre nem tudni az átadásáról.