A fideszes médiaháború felszín alatti konfliktusa

Noha a Hír Tv visszafoglalása elsősorban azokat a televíziós újságírókat érintette hátrányosan, akiken a Fidesz a 2015-ös fordulat miatt bosszút akart állni, a látványos hatalomátvétel egy másik, táboron belüli, de rejtett konfliktusra is hatással van, amiben szerepet játszik Mészáros Lőrinc önjáróvá válása is. Az Echo tévé Mészárosék által kirúgott és a Hír tévé új vezetősége közötti korántsem felhőtlen viszony Orbán Viktort is dilemma elé állíthatja.

Ahhoz, hogy megértsük, miről is van szó, először érdemes bemutatni a történet két főszereplőjét és azok pozícióját a NER-ben: Liszkay Gábort és Mészáros Lőrincet.

Mészáros Lőrinc szorul kevésbé a bemutatásra, hiszen a volt felcsúti polgármestert, aki Orbán Viktor segítségével néhány év alatt lett Magyarország egyik leggazdagabb embere, mára mindenki ismeri. Rengeteg cége van, szinte nincs olyan iparág, amiben ne osztottak volna neki lapot. Miután Simicska Lajos 2015-ben végérvényesen szakított Orbánnal, mások mellett Mészárosra hárult a "feladat", hogy fideszes médiát csináljon, de legalábbis tulajdonoljon. A kettő közötti különbségnek – mint később látni fogjuk – hatalmas jelentősége van.

Más dolog ugyanis tulajdonolni valamit, és más dolog nem csak tulajdonolni, de csinálni, irányítani is. Mészáros Lőrinc pillanatok alatt az egyik legbefolyásosabb "médiaguru" lett azzal, hogy a Mediaworks Hungary és az Echo TV is az övé. A Mediaworks azért lényeges, mert ez adja ki szinte az összes megyei napilapot. Az Echo TV viszont nem jelentős piaci szereplő: a nézettsége még a szintén nem túl izmos Hír Tv-hez viszonyítva is elhanyagolható, a fideszes táboron belül sem számított soha erős brandnek.

Míg a Mediaworks élére Liszkay Gábor került, az Echo Tv irányításával Mészáros Lőrinc a feleségét bízta meg. És itt van jelentősége annak, hogy mi a különbség a tulajdonlás és az irányítás között. Mészárosné Kelemen Beatrix ugyanis komolyan vette, hogy kapott egy tévét, és noha nulla szakmai tapasztalata van a tévézésben, nem volt rest belevetni magát a munkába. Ez viszont olyan problémákhoz vezetett – állítják a helyzetet közelről ismerő források –, ami a jelenleg zajló eseményekre is hatással lehet, és amely helyzetet Orbán Viktor sem igazán tudta eddig kezelni.

Több, az Echo tévénél korábban dolgozó forrás is arról beszélt az Indexnek, hogy Mészárosné már a kezdetektől napi szinten belefolyt a televízió irányításába. Erről egyébként a televízió élére kinevezett Farkas Boglárka is beszélt korábban a Pesti Srácok videójában, igaz, ő ezt pozitív színben tüntette fel, mondván, milyen nagyszerű dolog, hogy a tulajdonos felesége ennyire szívén viseli a televízió és az ott dolgozók sorsát.

Ebben az időszakban Farkas lett Mészárosné előretolt helyőrsége. Közös bennük, hogy egyikőjüknek sincs vezetői tapasztalata: míg Mészárosnénak még médiás háttere sem volt, Farkas is úgy került vezető posztra, hogy előzőleg az akkor még Fidesz-kompatibilis Hír televízióban volt műsorvezető. Az, hogy Farkas ilyen pozícióba kerülhetett, annak köszönhető, hogy egyrészt a Fidesz megbízott benne, másrészt a Mészáros-családnak is ideális volt, hiszen lényegében minden olyan kérést végrehajtott, ami a tulajdonos felesége felől érkezett.

Az a felállás, amikor hozzá nem értők próbálnak szakmai ügyekbe beleszólni, törvényszerűen konfliktusokat szül. Ez be is következett.

Azok a felső vezetők viszont, akik helytelenítették a szakmaiatlan döntéseket, idővel konfliktusba keveredtek Farkassal. Ezek a nézeteltérések vezettek oda, hogy többen eljöttek az Echo tévéből, vagy kirúgták őket. Közéjük tartozott Szikszai Péter is. Ő az, aki a Hír televízióban most zajló hatalomátvételnél kulcsszerepet játszott, és aki a visszafoglalt televízió tartalmáért a jövőben felelni fog. Keveseknek tűnt fel, de a Hír Tv-t csupa olyan ember foglalta vissza, akik korábban a Mészáros Lőrinc felesége által irányított Echo tévénél dolgoztak, de idén eljöttek onnan.

A Fidesz belső médiaügyeit jól ismerő források szerint az, ami az Echo tévénél zajlik, még Orbán Viktornak sem tetszik. Nem a tartalmi, sokkal inkább a személyi kérdések, illetve az, hogy a kormányfő úgy érezhette:

felcsúti barátja egy kicsit önjáróvá vált.

Úgy tudjuk, Orbánnak az sem tetszett, hogy Mészáros nem egy fideszes médiaszakembert, hanem a médiában teljesen járatlan feleségét tette meg a tévé élére. De ez a fajta önállósodás nem csak ebben nyilvánult meg. Állítólag az is Mészáros – Orbánnal nem egyeztetett – magánakciója volt, hogy a villámgyorsan "üzleti sikerré" vált 2Rule sportmárkáját a közszolgálati tévébe bevitte. Azt, hogy ezt megteheti, már nem Orbán, hanem Mészáros saját teljesítménye: óriási a befolyása. Arról nem is beszélve, hogy ha a NER természete miatt ő vagy a köre kér valamit, azt sokan úgy fordítják le, hogy Orbán Viktor kéri, ezért nem is mernek neki ellentmondani.

A bulvárvonalat erőltetnék

Az Echo tévé az állatorvosi lova ennek a jelenségnek. Nemrég például Mészárosék azt találták ki, hogy úgy tudnák az Echo tévé nézettségét növelni, ha bulváros irányba vinnék el a csatornát. Egy értekezleten fel is vetették, hogy a cél érdekében behúznák a tévéhez az ATV-t otthagyó, a baloldallal és a jobboldallal is jó kapcsolatokat ápoló Hajdú Pétert. Csakhogy ez az ötlet információnk szerint kiverte a biztosítékot Rogán Antal stábjánál, merthogy a kormány kommunikációjáért felelős politikus nincs túl jó viszonyban Hajdúval, ráadásul nem szeretnék, ha az Echo tévé ennyire bulvárosodna, hiszen az a kormánypárti médiabirodalom koronaékszere, a TV2 pozícióit gyengítené.

Állítólag ez is egy olyan pont volt, ahol már Orbán is jelzéseket kapott, hogy baj van, mert Mészárosék komolyan elhitték, hogy van egy tévéjük. Azt sem tett jót az Echo tévé Fideszen belüli megítélésének, hogy kiderült: a gazdálkodásokkal komoly gondok vannak. Ezt egy olyan belső vizsgálat derítette ki, amely után Mészáros bizalmasa, Csík Zoltán is kénytelen volt otthagyni a csatornát.

A helyzet – ahogy egy forrás fogalmazott – azért is kínos, mert Mészáros valóban jó barátságban van Orbánnal, és éppen ezért befolyása is van. Akárcsak Liszkaynak, noha ő közel sem olyan jó barátja Orbánnak, mint Mészáros. Csakhogy Liszkay – Mészárossal ellentétben – médiaszakember, aki már bizonyított a pártnak: Simicska segítségével ő építette ki azt a médiabirodalmat, ami akkor is a Fidesz mellett állt, amikor a párt még ellenzékben politizált.

Ráadásul Liszkay már átesett a tűzkeresztségen, amikor döntenie kellett, hogy az Orbán-Simicska-háborúban ki mellé áll. Ő – noha Simicska legfőbb bizalmasa volt – Orbánt választotta, így Simicska szemében áruló lett, a kormányfő viszont meggyőződhetett róla, hogy maximálisan lojális. De még Liszkay sem elég befolyásos ahhoz, hogy Mészárosék Echo tévés ténykedéseit meg tudja akadályozni, így többek között azt sem, hogy Szikszait kirúgják a csatornától. Azt a Szikszait, akit Liszkay éppen most bízott meg, hogy a Hír tévét csinálja.

Csak egy maradna talpon

Mindennek azért van jelentősége, mert úgy hírlik, hogy a Fidesz hosszútávon csak egyetlen televíziót szeretne finanszíroztatni, így vagy a Hír tévé olvad majd be az Echo tévébe, vagy fordítva. Bár benne lehet a pakliban, hogy mindkét tévé megmaradjon, erre kevés az esély, hiszen gazdaságilag irracionális (már amennyiben a nem a piacról élő médiaszereplők esetében ez a szempont értelmezhető). Ebből pedig az következik, hogy az új, visszafoglalt HírTV és az Echo tévé keményen rivalizálni fog egymással, főleg a túlélésük érdekében.

Ez mindkét csatornát nehéz helyzetbe fogja hozni. A HírTV-ben a szakmai stáb az erősebb, az Echónál a technikai infrastruktúra, amire Mészáros Lőrinc az elmúlt években egy rakás pénzt költött. (Kerestük mindkét csatorna vezetését, de nem kívántak nyilatkozni.)

Fotó: RTL Klub Liszkay Gábor nyilatkozik az RTL Klubnak

Liszkayéknak tehát most két feladata van: megpróbálni a HírTV-nél tartani azokat az embereket, akik nem mentek el, illetve újakat szerezni egy olyan médiapiacon, ahol "fideszes elkötelezettségű újságírót" nehéz találni. Azzal a tévét visszafoglalók is tisztában vannak, hogy a Hír tévében most egyáltalán nem vidám a hangulat, így ez is nehezíti az újraépítkezést. Az Echóból mindenesetre már többen jelezték informálisan a HírTV új vezetése felé, hogy visszamennének. De Liszkayék sincsenek könnyű helyzetben: úgy kell építkezniük, hogy közben emberanyagban sem az Echo tévét, sem a köztévét nem véreztethetik ki, hiszen mégiscsak ugyanabba a táborba tartoznak.

Így az sem várható, hogy a rivalizálás során az Echo tévéből csábítanának el a fideszes táborban emblematikusnak számító figurákat. Ráadásul a Hír tévé adósságokat halmozott fel, így nem valószínű, hogy frenetikus, költséges showműsorokkal tudnák növelni a nézettségét. Ahogy azzal is tisztában van az új vezetés, hogy egy ilyen fideszes adó mindenképpen rétegcsatorna marad, 1-2 százaléknál magasabb nézettség elérésére semmi esély sincs. És bár a Fideszt elégedettséggel töltheti el a bosszú, hogy "visszaszerezte" a tévéjét, a médiaháború nagy nyertese egyértelműen az ATV, hiszen 2015 után a HírTv leginkább a Hit Gyülekezetének csatornájára jelentett konkurenciát.

Felröppentek hírek, hogy a költséghatékonyság érdekében ugyanazok a hírek futnának az Echo TV-n, a HírTV-n és a TV2-n. Ezzel kapcsolatban egy, a fideszes médiatervezésére rálátó forrás úgy fogalmazott: bár van ilyen ötlet, az kivitelezhetetlen, hiszen teljesen máshogy kell feldolgozni egy hírt a egy hírtelevízióban, mint egy bulvárcsatornán. Ugyanakkor Liszkayék valóban felélesztenék a Magyar Nemzetet, de információnk szerint a sajtóhírekkel ellentétben az biztosan nem augusztus 25-én történne.

Az erősebb kutya

Azt senki nem tudja, hogy a most kezdődő rivalizálásban melyik fideszes tévé lesz a befutó, a végeredményt többek szerint majd az dönti el, ki az erősebb kutya: Liszkay Gábor vagy Mészáros Lőrinc. A helyzetet ismerők szerint Orbán ebben most nem taktikázik, nem versenyezteti a két tévét, már csak azért sem, mert a versenyzésre nincs pénz.

A helyzet tehát elég faramuci, mondhatni abszurd:

Liszkay, aki a Mészáros Lőrinc tulajdonolta Mediaworks-öt vezérigazgatja, TEHÁT MÉSZÁROS A "FŐNÖKE", mostantól azt a Hír tévét is irányítja, ami a MÉSZÁROS TULAJDONOLTA Echo tévé fő riválisa lesz mindaddig, amíg el nem dől a két téve sorsa.

A végső szó nyilván Orbán Viktoré lesz, ahogy arról is "legfelsőbb szinten" döntöttek, hogy hogyan foglalják vissza a HírTV-t. A "visszafoglalás" részleteit közelről ismerőktől úgy tudjuk, Liszkayék nagyjából tíz nappal a hatalomátvétel előtt szervezték be azokat a tévéseket, akiknek az volt a feladatuk, hogy folyamatos legyen a sugárzás. A politikának a hatalomátvételt illetően nem volt konkrét kérése, egyetlen kivétellel: ez pedig az, hogy legyen látványos a visszafoglalás, és azonnal rúgják ki a tévéből azokat az arcokat, akiket vagy fideszes árulóknak, vagy a baloldal ikonikus figuráinak tartanak – és így üzenjenek a tábornak.

Ám még a visszafoglalók is "szakmailag szerencsétlen időpontnak" tartották a nyarat, amikor nem csak a tévések egy jó része van szabadságon, hanem azok a fideszes politikusok is, akikkel meg lehetne tölteni a műsoridőt. Arról nem is beszélve, hogy a fideszes médiaiparban óriási a káderhiány. Pénz van, ember nincs – ezt a fideszes médiatérből elég sok ember megerősítette az Indexnek. Sőt, sokan annak tudják be, hogy a Hír tévé 2015 után baloldalinak tekintett újságírókat szerződtetett le, hogy a jobboldalról alig-alig találtak valakit.

Kálmán Olga ment, a férje maradt

A visszafoglalt Hír tévében éppen ezért szükség van a szakemberekre. Olyannyira, hogy információk szerint Kálmán Olga férje, aki az Egyenesen adásrendezője volt, nem állt fel, és a csatornának nem is áll szándékában kirúgnia őt.

Úgy tudjuk egyébként, hogy Kálmán Olgával viszonylag normális hangulatban szakított a tévé új vezetése, nem volt semmilyen balhé, cirkusz. Az egyik új vezetővel állítólag még viccelődtek is, amikor az rámutatott egy páncélszekrényre, mondván, biztos ott tartja a sokmilliós fizetését, amiről a kormánypropaganda írt. (Kálmán a sajtónak nem kívánt részleteket elárulni az elbocsátásáról.) Igaz, nem csak Kálmánnal, de mással sem igazán volt cirkusz az utolsó napon, amiben persze szerepet játszik, hogy az ott dolgozók a sajtóból már értesülhettek róla, mi várható, így volt idejük lelkileg felkészülni.

Úgy tudjuk, Szikszaiék teljesen világosan az ott dolgozók értésére adták, hogy ezentúl a Fidesz befolyása alá kerül a tévé, azaz ott folytatják, ahol 2015-ben abbahagyták. Az új vezetés körülbelül 8-9 embert rúgott ki, köztük műsorvezetőket, szerkesztőket, és tíz alatt van azoknak a száma, akik maguktól álltak fel.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)