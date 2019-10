A HÉV és a Volán lehetne a Lokál menekülőútvonala

Jogilag semmi akadálya annak, hogy Karácsony Gergely teljesítse az ígéretét, és kitiltsa a BKV-megállókból a Lokált, derül ki az Átlátszó közérdekű adatigényléséből. A 2016-ban kötött szerződés értelmében 180 napos felmondólevéllel lehet megszüntetni a szerződést az ingyenes napilappal. Az viszont elképzelhető, hogy a Lokál nem tűnik el teljesen a budapesti tömegközlekedésből, mivel megvan rá a lehetőség, hogy a HÉV-megállókban, a vasúti pályaudvarokon, valamint a Volánbusz autóbusz-pályaudvarain terjesszék a propagandakiadványt.

A Lokált a Habony Árpád-féle Modern Media Group (ide tartozott a 888 nevű kormánypárti portál is) hozta létre azután, hogy Simicska Lajos összeveszett Orbán Viktorral, és ennek következtében az ő érdekköréhez tartozó, 1998 óta működő Metropolt (korábban Metro) kitiltották a BKV megállóiból, valamint drasztikusan csökkenni kezdtek az állami hirdetések is az újságban. Az állami hirdetések kiesését Simicska még el tudta volna viselni (hiszen a G-nap után sokáig fenntartotta a Hír TV-t, a Magyar Nemzetet és a Heti Választ is), azonban a frekventált tömegközlekedési csomópontok elvesztése már nem fért bele. A lap fenntartása sokba került. 2015-öt már 233 millió forintos veszteséggel zárta, viszont a BKV szerződésbontása után már eljuttatni is nehéz lett volna az olvasókhoz. Végül 2016 nyarán jelentették be, hogy megszűnik a Metropol, aminek a helyére pillanatok alatt megjelent a szemét bulvárt kormánypropagandával és termékajánlóval keverő Lokál, természetesen bármilyen pályáztatás nélkül.

Az Átlátszó által kikért szerződés szerint a Lokál kiadója meghatározatlan időre egyezett meg a BKV-val az ingyenes újság terjesztéséről, és az erről szóló szerződés rendes felmondással 180 napos határidővel felbontható. Tehát

amint Karácsony Gergely főpolgármester utasítására a cég felbontja a szerződést, alapesetben a Lokál legfeljebb fél évig marad elérhető a BKV területein.

A szerződés azonnali hatállyal is felmondható bizonyos esetekben, de ha a főváros ezt az utat választaná, szinte biztos, hogy pereskedés lenne az ügyből. A BKV Indexnek küldött válaszából kiderül még egy fontos részlet:

A Modern Media Group Zrt.-vel 2016. június 3. napján megkötött bérleti szerződését a HÉV ágazat kiválása miatt 2016. november 1. napjával módosítottuk, amely a HÉV-et üzemeltető társaság cégbírósági bejegyzésével hatályosult.

Ez magyarul azt jelenti, hogy amikor a HÉV-vonalak BKV-tól átkerültek a MÁV-hoz, akkor értelemszerűen a Lokállal kapcsolatos szerződést is módosítani kellett, hiszen a napilap ugyanúgy elérhető azóta is a HÉV megállóiban, mint a BKV területein. Kerestük a MÁV-ot is a Lokál jövőjével kapcsolatban. Kezdetben együttműködőnek tűntek, de végül egy hét alatt sem sikerült - többszöri kérésünk ellenére - válaszolniuk arra, hogy jelenleg milyen szerződés alapján kerül a megállókba a lap, és az meddig érvényes.

A MÁV helyzete azért bonyolíthatja a dolgokat, mert az öt HÉV-vonalra nincs ráhatása már a fővárosi cégnek minősülő BKV-nak, a MÁV ugyanis állami irányítású, így elvileg elképzelhető az a helyzet, hogy mondjuk az Örs vezér tér egyik oldalán még osztogatják a Lokált a HÉV-megállóban, a metrómegállóban viszont már nem.

A nagy kérdés nyilvánvalóan az, hogy a kormány (a Lokál és a Modern Media Group egy ideje már a 100%-ig a kormányhoz köthető KESMA része) mennyit hajlandó költeni propagandára. Az eddigi évek tapasztalata alapján a kormánynak semmi sem drága, ha kontrollált médiáról van szó, azonban az meglehetősen furcsa, hogy az önkormányzati választások előtt nem biztosították be a Lokál helyzetét pár utolsó pillanatban módosított szerződéssel. Ebből arra lehet következtetni, hogy

maga a Fidesz is elengedte a Lokált.

Az egyelőre nem világos, hogy azért, mert a BKV-megállók nélkül még drágább lenne a lap fenntartása, és még kisebb a hatékonysága propagandaeszközként, vagy valamilyen más okból.

A MÁV-állomások a HÉV-megállókon kívül is értékes területeket jelentenek: 2016-ban a cég arra szerződött a Modern Media Grouppal, hogy négy pályaudvaron (Keleti, Nyugati, Déli, Kelenföld) terjeszthetik az újságot, és ez a megállapodás jelenleg is érvényben van. A Lokál pályaudvari terjesztéséről szóló mostani szerződés e kimutatás szerint 2019 december 31-ig érvényes.

Az, hogy a Lokál megmaradhasson a MÁV és a MÁV-HÉV területein, azért is lehet a Fidesz számára stratégiailag megfontolandó, mert az önkormányzati választásokon kiderült, hogy a kormánypárt jelentősen meggyengült Budapest agglomerációjában. Ellenzéki vagy független irányítású lett a nagyobb agglomerációs városok közül a HÉV-járatok vonalán

Szentendre,

Pomáz,

Budakalász,

Ráckeve,

Szigethalom,

Szigetszentmiklós

Dunaharaszti,

Mogyoród,

és Gödöllő is.

Vagyis a kormánynak elvileg érdekében állhat, hogy az agglomerációból a fővárosba ingázó emberekhez eljuttathassa a propagandát, és ezt még az ellenzéki vezetésű főváros sem tudná megakadályozni, a kérdés csak az, hogy a Lokált hatékony eszköznek vagy fölösleges pénzszórásnak tekintik-e a kormányzati agytrösztökben.

Kérdés még a Volán, hiszen ez a MÁV-hoz hasonlóan állami irányítás alatt áll, és a Lokál médiaajánlója szerint az napilapot Volán-pályaudvarokon is terjesztik. Természetesen kerestük a Volánt is kérdéseinkkel, de ők sem válaszoltak.

Az mindenesetre biztos, hogy a sajtóetikai és jogi szempontból évek óta vállalhatatlan (volt olyan cikkük, amelynek 15 állításából 11-ről kellett bevallaniuk, hogy hazudtak) Lokált Karácsony Gergely főpolgármester nem akarja Budapesten látni, és ahogy az Indexnek elmondta, hazug kiadványnak tartja, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy ne lehessen közterületen terjeszteni.

Egyelőre csak találgatások szintjén merült fel, de elképzelhető, hogy az egy ideje már bejelentett Pesti Hírlap veheti át a Lokál helyét, amelyet Milkovics Pál vállalkozó indít el, és már azt is tudni lehet, hogy

rikkancsok terjesztik,

a Fővárosi Önkormányzat közterület-használati engedélyét várják,

a tervezett első hivatalos megjelenés november vagy 2020 január,

a főszerkesztője a Kossuth Rádió egykori főszerkesztője, Kerényi György lesz,

16 oldalas lap lesz, 20 újságíróval.

Fideszes berkekben egy ideje egyébként az a hír járja, hogy több KESMA-lapot sem éri már meg fenntartani, így olyan pletykák is keringenek, amelyek szerint a Ripostot beolvasztanák a Borsba, a Lokált pedig megszüntetnék, bár áprilisban még arról lehetett hallani, hogy a Magyar Nemzet reaktiválásához hasonlóan a Fidesz visszahozna egy másik simicskás újságot, a Metropolt is.

Cikkünk megjelenése után felvette velünk a kapcsolatot Milkovics Pál, aki az alábbi közleményt fűzte hozzá a cikkünkhöz a félreértések és találgatások elkerülése végett: