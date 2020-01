Hogy kerültek az A38-ra a kormánypropagandisták?

Kormányközeli arcok csinálnak fiatalosnak szánt, de nehezen követhető koncepciójú műsort közpénzből. Az egész még zavarosabb attól, hogy a műsort a teljesen más felfogású A38 hajóról sugározták. A hajónak kell a pénz, de nem szólhat bele a műsorba, ráadásul többen nem is értik, mit keres a produkció náluk.

Nyolcórás monstre élő bemutatkozással jelentkezett a Hajónapló című kulturális műsor, amely úgy hirdeti magát, hogy

se nem objektív, se nem független, de szabad.

Ha esetleg fogalma sincs arról, hogy mi az a Hajónapló, ne magában keresse a hibát, mert nem maradt le nagyon semmiről. A Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) alá tartozó Petőfi Irodalmi Ügynökség az adófizetők pénzéből legyártatott egy műsort, amelyet az intézmény főigazgatójának jóbarátja és zenekarának gitárosa vezet, a zenekar menedzsere az egyik műsorvezető, és az adás egy kis népirtós viccelődéssel zárul azokkal az arcokkal, akiket még az Echo TV is letiltott, annyira vállalhatatlanok voltak. Mindez ráadásul az A38 hajó és az ügynökség együttműködésében készült, és az egész adást a hajón vették fel. Azóta kiderült, hogy az ominózus műsorszegmens, a Gumiszoba, amelyben a fiatal kormánypárti újságírók beszélgetnek, elköltözik, és az A38-tól függetlenül folytatja, de az eset jól mutatja, hogy a kulturális finanszírozási rendszer jelenlegi helyzete miatt egyre több független intézmény kénytelen olyan állami projektekhez asszisztálni, amelyek egyébként távol állnak az ízlésüktől, és a színvonaluk is erősen megkérdőjelezhető.

Ahhoz, hogy egyáltalán megértsük, hogyan kerülhettek a Fidesz-médiában is partvonalra állított figurák egy olyan műsorba, amit a Petőfi Irodalmi Ügynökség közpénzből gyártott le, először azt kell megérteni, hogyan került oda a PIM, és egyáltalán miért. A 2003-ban nyílt A38 Hajó egyértelműen Budapest legfontosabb könnyűzenei helyszíne, ahol évek óta szigorúan szűrik, milyen programok lehetnek, milyen előadók léphetnek fel, és milyen műsoroknak adnak teret.

A tao megszüntetése, az iszonyatosan magas rezsiköltség (mivel egy hajóról van szó, a fenntartása háromszor annyiba kerül, mint a jóval nagyobb Akvárium Klubé) és az Európában nevetségesen magasnak számító 27%-os áfa miatt az A38 előtt két lehetőség áll: átáll a tömegigényeket kielégítő, komoly bevételt termelő programokra, vagy továbbra is értékteremtő koncerteket szervez, cserébe viszont kénytelen ilyen-olyan állami támogatásokat szerezni, hiszen Magyarországon piaci alapon egyre nehezebb egy ilyen profilú szórakozóhely fenntartása.

Amikor még úgy tűnt, hogy a Nagy Nemzeti Kultúrharc valóban teljes erővel kirobban, 2018-ban eltávolították a liberális elhajlással vádolt Prőhle Gergelyt a PIM éléről, és a századvéges Demeter Szilárdot rakták a helyére, akinek sikerült is megszilárdítania a pozícióját. Az intézmény megfiatalítására törekvő főigazgató és az A38 tavaly egymásra találtak.

az A38-nak nagyon kellett a pénz, a PIM-nek pedig nagyon kellettek a fiatalok, így létrejött az együttműködés.

Ennek értelmében a PIM rendszeresen tartott eseményeket a hajón zenészekkel, írókkal és rapperekkel, amiért az A38 a helyszín és a technika biztosításáért cserébe pénzt kapott. Ez így megy most már hónapok óta, a Hajónapló című műsor azonban kiverte a stábnál a biztosítékot, nemcsak a gyűlöletkeltő kijelentések, hanem a szakmaiság hiánya miatt is.

Ezek azt gondolták, hogy a fiatalok mostanság live-okat néznek, ezért csináltak egy nyolcórás pilotot – merthogy azt hallották valahol, hogy ezt így kell hívni –, amit élőben közvetítettek, mintha bárki is szeretne végignézni egy 8 órás élő műsort bármiről

– mondta nekünk egy A38-hoz közel álló névtelen forrás. A Hajónapló első adása tényleg valami egészen bizarr katyvasz lett. Erről itt olvashat bővebben.

Az egésszel az a furcsa helyzet állt elő, hogy már két értelmetlen állami műsort varrtak az A38 nyakába. Jó ideje itt rendezkedett be a Petőfi TV is, aminek alig mérhető a nézettsége, annyira nem kíváncsi rá senki, cserébe nagyon nehéz velük együttműködni az A38 stábjának, és egyre több feszültséget szül az is, hogy a szerkesztési részbe nincs beleszólásuk.

Senkinek nem jut az eszébe, hogy egy Ismerős Arcok vagy Zoltán Erika mennyire rontja az A38 brandértékét? Hogy mit keres a felcsúti stadiont felavató Vastag Csaba önálló koncerttel a nagyteremben egy szombati főműsoridős sávban, miközben falunapokon és lottósorsolásokon szokott fellépni?

– tette fel a kérdést egy neve elhallgatását kérő stábtag az A38-ról. Mindkét esetben az okozza a problémát, hogy a PIM és az MTVA csak szakembereket és gyártást vásárol a hajótól, de a tartalomba és szerkesztésbe nincs beleszólásuk, így abba sem, hogy a Petőfi TV-ben leadott akusztikus felvételekre kiket hívjanak be. Így történhet meg, hogy a közeljövőben tényleg fellép az A38-on az Ismerős Arcok, Rudán Joe vagy éppen a Kormorán együttes, amivel jó kérdés, hogy a fiatalosnak szánt Petőfi TV szerkesztői pontosan kiket akarnak megcélozni. Külön pikáns, hogy az Ismerős Arcok egy napon lép fel a hollandiai török bevándorlók által alapított, idén Grammyre is jelölt Altin Gün zenekarral.

Úgy tudjuk, hogy az A38 stábján belül is komoly feszültséget kelt, hogy miközben a hajó a régió egyik legismertebb könnyűzenei klubja, tele itthon a legjobbak közé tartozó szakemberekkel, technikával és tudással, addig középiskolai színvonalú produkciókhoz kell asszisztálniuk úgy, hogy tartalmilag nem nagyon tudnak azonosulni a megrendelők elvárásaival. A helyzeten az is ront, hogy tudomásunk szerint a 8 órás műsorban felbukkanó zenészek között több olyan is volt, aki nem tudott róla, hogy pontosan milyen adáshoz használják a róluk készült felvételeket, azt meg pláne nem tudták, hogy az Echo TV-ről antiszemita viccelődés miatt letiltott kormánypropagandisták éppen annak az A38 Hajónak a backstage-ében fognak ananásszal felszerelkezett bennszülötteken viccelődni, ahol közel húsz év alatt több száz kisebbségi zenész és előadó fordult meg. Az A38 jellemzően a független könnyűzenei színtérről szívja fel a munkaerőt, és mondjuk a korábban hardcore- vagy punkkoncertek szervezésével kezdő munkatársak még rosszabbul viselik, ha kirekesztő ideológiákat képviselő emberek jelennek meg egy olyan helyen, ami ennek sohasem adott teret.

Az már tényleg csak hab a tortán, hogy Demeter Szilárd PIM-főigazgató a haverjának (és az ő haverjainak) készített egy vigaszműsort. A lapigazgató Megadja például abban a Loyal nevű zenekarban gitározik, amelynek Demeter a basszusgitárosa, az egyik műsorvezetőnő pedig ennek az együttesnek a menedzsere. Az külön bravúr, hogy az említett műsorvezető aztán úgy interjúzik az Anna & The Barbies testőrével, hogy a kérdező főállásban az Anna & The Barbies menedzsere is egyben, de nem ő az egyetlen, aki Megadja baráti köréből lett a Hajónapló műsorvezetője.

A PIM-hez közérdekű adatigényléssel fordultunk, hogy megtudjuk, mennyibe került a magyar adófizetőknek a nyolcórás élő műsor és milyen fizetést kaptak érte a műsorvezetők. Ahogy megkeresésünkre válaszolnak, mi is beszámolunk róla.

Ugyan a nyolcórás műsor egésze komoly kérdéseket vet fel, a magyar sajtóban mégis az utolsó egyórás, találóan Gumiszoba névre keresztelt szegmens verte ki a biztosítékot, ahol a négy beszélő igazából csak azt a szintet hozta, amiért annak idején kirúgták őket az Echo TV-től. Például viccelődtek a németek kiirtásával:

nagy lehetőséget szalasztott el Európa a békésebb jövő felé vezető úton a németség teljes likvidálásával.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Demeter Szilárd a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója, miniszteri biztos 2020. január 21-én dolgozószobájában

Demeter Szilárd később az Origón reagált a jobbikos német Brenner Koloman közleményére, amelyben a főigazgató leváltását és elhatárolódást követelt a kormánypárti képviselők részéről a műsor miatt. Demeter nem vállalt felelősséget a Gumiszobában elhangzottakért:

Ha az ellenzéki médiumok szerkesztőségeinek szabad deklaráltan autonómnak maradni, akkor ugyanehhez joga van a kormánypárti oldalnak is.

Vagy:

Már ha szeretnénk továbbra is jogállamban élni, és nem akarjuk azt lecserélni egy ki tudja, ki által finanszírozott médiakormányzására, valamint egy verbális lincselés gyakorlatára épített államberendezkedésre.

De még egy enyhébb homofób odaszúrás is belefért a részéről:

De véleményem szerint a Jobbik hiába cserélte a gárdamellényt szivárványszínű tangabugyira, ettől még ugyanaz maradt.

Ahhoz képest, hogy a Demeter-féle Hajónapló se nem független, se nem objektív, de szabad, január 29-re eltűnt a nyolcórás adás a Youtube-ról, majd újra feltöltötték, de úgy, hogy kivágták belőle az utolsó egy órát, vagyis a botrányos társalgást a négy kormánypárti megmondóember között. Vagyis azért mégsem annyira szabad ez a Hajónapló. Olyannyira nem, hogy a Gumiszoba stábja önállóan, saját csatornán folytatja, bár a második adás helyszíne még mindig az A38, csak nem a backstage, hanem az úgynevezett orrbár.

Nem azt mondom, hogy kidobtak minket a hajóról, hanem mi vállaltuk önként, hogy Budáról áttoltak minket a gettóba a németek gyakorlatilag

– magyarázza a változást a videóban Megadja, aki azt is elmondja, hogy ezzel a lépéssel a Hajónaplót próbálják óvni a támadásoktól. Az ominózus adás egyébként nem tűnt el teljesen, a Gumiszoba Youtube-ján külön is elérhető. Az nem világos, hogy a Gumiszobának ki a gyártója, és milyen forrásból készül. Vagy hogy egyáltalán lesz-e a műsorból újabb rész: a január 30-i kormányinfón újságírói kérdésre válaszolva Gulyás Gergely kancelláriaminiszter elfogadhatatlannak nevezte a népirtással való viccelődést, azt mondta, ilyet nemcsak közpénzből fenntartott adón, hanem sehol nem lehet mondani.

Az eset egyébként azt is mutatja, hogy hiába tűnhet úgy, hogy Demeter Szilárd mára a hazai kultúrpolitika meghatározó szereplőjévé vált, azért azt még neki sem engedik meg hosszútávon, hogy közpénzből a saját zenekara egyik tagja alá betoljon egy kulturális műsort, aminek már az első adásában sem bírták ki uszítás nélkül. Mint ahogy az a tervezet is rövid úton megbukott, amely megszüntette volna a Nemzeti Kulturális Alapot, és amelynek egyik ötletgazdája szintén ő volt. Ha ez nem is jött össze, a Válasz szerint nagy az esély arra, hogy a fiatalokat és a magyar kultúrát menteni igyekvő háborújának következő állomása a könnyűzenei vonalon érkezhet el, ha sikerül elérnie, hogy ő felelhessen a rockzenei támogatások kiosztásáért.

