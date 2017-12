Az Economist a Spotify-tól kapott adatokat elemezte: ezek 35 országból származtak és a 2016-os karácsony előtti időszakra vonatkoztak. Az derült ki, hogy az emberek azokban az országokban hallgatnak több karácsonyi dalt, ahol hidegebb és sötétebb van (Svédország nyert nemzetközi összehasonlításban, az USA állami közül pedig New Hampshire).

A kutatásból az is kiderült, hogy Mariah Carey All I Want for Christmas for You című száma egyértelműen a legnépszerűbb karácsonyi sláger, csak Spotifyon 210 millószor játszották le és Carey nagyjából 60 millió dollárt kapott a jogdíjakból. (Noisey)