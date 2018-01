Fogalmunk sincs, hogy ez a videó pontosan hol és milyen meccsen készült, de innen is szeretnénk gratulálni annak a srácnak, akinek sikerült nemcsak a hetest belőni egy futsalmeccsen, de lövő lábáról lecsúszó cipőjével még egy zseniális hárompontost is szerzett.

Scoring twice with one shot. ** pic.twitter.com/BPmVosEtzw