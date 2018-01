Az első helyen a Marvel Cinematic Universe áll 13,5 milliárd dolláros összbevétellel, a másodikon eddig a Harry Potter-franchise állt a maga 8,53 milliárd dollárjával (ebben benne van a Legendás állatok és megfigyelésük is), amit Az utolsó Jedi ezen a héten beért és át is ugrott szépen (és Kína még csak most jön) 8,55 milliárd dollárral. Gratula.