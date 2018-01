Vannak olyan celebesemények, amiken jó ügy érdekében sokan tök szívesen csinálnak magukból hülyét/árucikket, legutóbb például Emilia Clarke színésznő, a Trónok Harca Sárkánykirálynője és a Terminator 5 Sarah Connorja. Az aukción 20 000 dolláros kikiáltási áron lehetett licitálni egy estére Clarke-kal, amiben benne volt a sorozat egy epizódjának közös megtekintése is. Brad Pitt nagyon rámozdult a dologra, 80 000 dollárnál szállt be a licitbe és 120 000 dolláros végső ajánlatot is tett, de a gála (amit Sean Penn szervezett és a haiti földrengés áldozatainak gyűjtött pénzt) egyik nímand résztvevője 160 000 dollárt ajánlott az élményért. És Brad ezen a ponton becsicskult.