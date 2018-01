Érdekes sztori bontakozott ki az amerikai Vermontban hétfőn, miután a Champlain-tóból kiemeltek egy már több mint egy hete ott lévő dzsipet, kiderült ugyanis, hogy állítólag az autó azért került oda, mert a Waze nevű GPS program oda vezette őket.

Nem is az övék volt ráadásul az autó, a tulajdonos csak kölcsönadta nekik, ezért elsőre nyilván nem is hitte el, hogy ez történt, de aztán ő is megtervezte az útvonalat és tényleg a tóba akarta vezetni a program.

A Waze nem tudta megmagyarázni, hogy miért történhetett a dolog, bár azt azért megkérdezték, hogy mégis mi vezetett oda, hogy a külvilágot figyelmen kívül hagyva belehajtsanak a tóba. Erre aztán jött válasz is, mint kiderült sötét is volt, meg köd is volt, úgyhogy annyira nem láttak semmit, hogy már 30 métert megtettek a befagyott tavon, mire rájöttek, hogy hol vannak.

Szerencsére egyébként senki nem sérült meg, az autónak azonban nem meglepő módon nem tett jót, hogy több mint egy hetet töltött a tó fenekén.

