Épp a héten lett szenzáció Flippy, a burgersütő robot, aki egy kaliforniai Cali Burger étteremben vette el az emberek munkáját, azonban egy nappal azután, hogy csatasorba állították, már ki is kellett vonni a munkából, mert túl lassan dolgozott.

Ez elég érdekesen hangzik, figyelembe véve, hogy Flippy akár 2000 húspogácsát is meg tud sütni egy nap. Később kiderült, hogy nem a robot volt túl lassú, hanem akkora lett az érdeklődés az étterem iránt az elmúlt napokban, hogy ezzel a tempóval sem tudtak elegendő hamburgert gyártani.

A Flippyt fejlesztő Miso Robotics dolgozik azon, hogy a robot több hamburgert tudjon megsütni egy nap alatt, de ehhez a személyzet továbbképzésére is szükség lesz, mert az ő tevékenységüket is össze kell hangolni a robot karjának mozgásával, hogy gördülékeny legyen a munka.

Az étteremlánc azt is elmondta, hogy a robottal azzal a gyorséttermekben meglévő problémával akarnak szembeszállni, hogy sokan pár hónap után felmondanak, így lényegében rengeteg idő és pénz megy el olyan alkalmazottak kiképzésére, akik nem sokkal később lelépnek az étteremből. Komolyan is gondolják a dolgot, előbb-utóbb ugyanis akár 50 éttermükben is találkozhatnak majd hasonló robottal a látogatók.

(BBC)