Különösebb mélyelemzés nélkül érdemes megnézni a Bloomberg ábráján, hogy az amerikai háztartások ma jobban el vannak adósodva, mint a 2008-as nagy gazdasági válság kitörésekor. A jelzálogihitelek szintje (sárga) szinte nagyjából azonos egyébként, főleg a diákhitelekkel (lila) és az autóhitelekkel (kék) adósodtak most el erősebben a családok az USA-ban 2008-hoz képest.

I’ll just leave that here... #creditbubble pic.twitter.com/p4vcTURNIS