Alig több mint két hét telt el azóta, hogy több tízezer magyar internetező vetemedett arra, hogy megossza a Tesla Hungary nevű oldal posztját, amiben állítólag egy Tesla Model S-t sorsoltak ki, de hát valójában nem volt semmiféle sorsolás, mert nincs Tesla Hungary sem.

Az arról írt posztunkat elég sokan megosztották (remélhetőleg nem Elon Musk megnyerésének reményében) de látszólag éppen azokhoz nem jutott el az üzenet, akikhez kellett volna, ugyanis két napja ismét egy elsőre is agyzsibbasztóan kamunak tűnő oldal képét osztogatják boldogan az emberek, hogy egy BMW-t nyerjenek.

Ezzel kapcsolatban tényleg csak néhány dolog bűzlik, például hogy

az AutoPark - Budapest nevű oldal öt napja létezik

az AutoPark egy kanadai cég (ami egyébként rögtön az oldal borítóképéről kiderül)

ehhez képest mégis amerikaiként hivatkoznak rá

az oldal a sorsoláson kívül csak pár semmitmondó BMW-s képet osztott meg

a sorsolásnál szereplő kép ebből a két éves hirdetésből lett kilopva

az autót állítólag "új típusra cserélés miatt" sorsolják ki (ami egy használtautó kereskedésnél viszonylag nehezen értelmezhető)

az oldalon megadott szám kamu, amit többen, több helyen jelentettek már

Ehhez képest már több mint 19 ezer megosztásnál és majdnem négyezer hozzászólásnál jár a poszt, emellett pedig az oldalon is van már közel kilencezer lájk. Ahogy a legutóbbi alkalommal, most is azt tanácsoljuk, hogy anyázás helyett inkább csak jelentse az oldalt, a BMW-t osztogató ismerőseinek pedig kedvesen magyarázza el, hogy őket bizony átverték.

Nincs más dolga tehát, mint itt rábökni a "Report" gombra, aztán az "It's a scam", aztán a "This page is fake", végül a "Mark this Page as a scam" opciót kell választani, és ha mindez megvolt, akkor hátradőlni, hogy ma is tett valami jót a világért!