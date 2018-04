James Hetfieldnek, a Metallica gitáros-énekesének van egy új gitárja, ami olyan, mintha deszkákból rakták volna össze. Nem is teljesen véletlenül, ugyanis deszkákból van, ráadásul annak a garázsnak a deszkáiból, ahol a Metallica megírta a Master of Puppets albumát.

A garázs El Cerritóban, San Francisco egyik elővárosában állt, az ehhez tartozó házban lakott Hetfield és Lars Ulrich dobos a 80-as évek közepén. Hetfieldék pedig arra gondoltak, vicces lenne, ha lebontanák a garázst és újra felépítenék a mostani, bálterem méretű próbatermükben.

Fotó: Metallica tv

Kiderült viszont, hogy a garázst már rég lebontotta az új tulaj, viszont megtartott belőle pár deszkát. Ezekből készült az új gitár, amibe még pár szög is került az eredeti garázsból. Persze a deszkák csak amolyan díszítések a gitáron, ami azért olyan fából is készült, amiből amúgy gitárokat szoktak csinálni, így nemcsak jól néz ki, de jól is szól.